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施振榮成NFT創作者新推手！推動台灣NFT數位藝術巿場

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
國際NFT數位藝術家吳哲宇作品。施先生辦公室提供
國際NFT數位藝術家吳哲宇作品。施先生辦公室提供

「我在元宇宙世界發現一匹千里馬」，宏碁集團（2353）創辦人施振榮今（7）日表示，「我成了伯樂，並且要把這匹千里馬介紹給大家」。施振榮口中的千里馬就是在國際NFT數位藝術領域發光的藝術家吳哲宇，他並宣布吳哲宇將與科文双融集團合作首度在台舉辦個展，並推動NFT創作者育成計畫。

施振榮7日在新春線上拜年活動中，特別邀請吳哲宇一同拜年。說起兩人相識的因緣，最早緣自於2009年吳哲宇在國二時首度參加第五屆宏碁數位創作獎，並且一舉拿下國中組首獎，展現他在數位創作領域的長才。

施振榮表示，當年退休後宏碁舉辦數位創作獎，投入培育數位創作人才，很高興如今開花結果。他回憶說，哲宇從國二到高三，一連五年參與宏碁數創獎，成績十分優異，拿下四次首獎，更在高一那年以普通組擊敗專業組，拿下評審團大獎，令人印象深刻。後來他進入交大就讀，成為我的學弟，畢業後他選擇到美國紐約大學就讀整合數位媒體碩士時，還幫他寫推薦函。

碩士畢業後吳哲宇開始在國際數位藝術領域嶄露頭角，也受到各界肯定，施振榮當年伯樂能識吳哲宇這匹千里馬，雖然兩人在交大畢業的屆別相差近五十年，但從宏碁數創獎這個舞台至今一路看著吳哲宇的成長茁壯，也為伯樂識千里馬寫下一段佳話。

施振榮表示，吳哲宇在國際舞台闖出一番成就後，也希望進一步能為台灣有所貢獻，繼他日前參與陽明交大藝文校友元宇宙座談會之後，將進一步與科文双融攜手合作，預計今年4月首度在台灣舉辦個展及「台灣百岳NFT體驗展」，將演算藝術與NFT的互動體驗帶進双融域Ambi Space One這個實驗場域。

對於首度在台舉辦個展，吳哲宇表示，會將自己的演算藝術創作作品做成沉浸式的互動體驗，主題為「混沌實驗室 Chaos Laboratory」，探索使用電腦程式藝術來呈現有機數位生命的誕生與演化，將理性的數字整合有機的視覺呈現，即時探索創造不斷演化與即時互動的作品，帶給大家前所未有的藝術體驗。

且為了與志同道合的夥伴共同來推動台灣NFT數位藝術巿場，吳哲宇同時也發起舉辦「台灣百岳計畫NFT體驗展」，規劃與其他台灣數位藝術家共同聯展，藉此啟發更多年輕藝術家參與，以培育台灣更多創作人才。

不僅如此，吳哲宇表示，未來期待能以自己的經驗幫助更多台灣年輕的藝術家，與夥伴黃豆泥(黃彥霖)共同發起成立〝去中心化治理組織〞(DAO)的「福爾摩沙藝術銀行」(Formosa Art Bank DAO)，協助非營利組織與創作者，共同建構台灣NFT領域的新生態。同時也計畫推動創作者育成計畫、工作坊與論壇，協助更多藝術創作者投入NFT數位藝術領域。

吳哲宇認為，元宇宙是未來的大趨勢，NFT帶來了價值和所有權的流動與進化，不只是藝術品，更是讓價值交易、會員制成為可以跨平台的快速流通的數位資產，藉由驗證NFT、數位貨幣讓DAO社群共同管理、參與未來決策，在Web3.0時代共治、共榮，讓更多人一起促進區塊鏈產業生態系蓬勃發展。

吳哲宇指出，要掌握元宇宙的機會，最關鍵是對於虛實整合體驗的想像，探索藝術在虛擬數位媒介解放下的新可能性。創作者對新技術的掌握尤其重要，藉由作品工具與媒介的升級，可以更快速的創作、嘗試前所未有的作品與手法與連結不同服務，擴張想像，終極的元宇宙不僅是進入虛擬世界，而是線下世界、軟硬體、數位資產、與現存服務體系的整合，將現實場域進化成虛實交融的綜合體驗。

NFT 施振榮 元宇宙

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