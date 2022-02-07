宏碁施振榮：政府發行的數位貨幣可能五年就普及

宏碁（2353）集團創辦人施振榮近期關注NFT、元宇宙領域發展，他今（7）日表示，觀察中國大陸央行發行數位人民幣，預期未來包含美國在內的全球央行都會發行數位貨幣，這將促進更多網路交易活動，會比電子錢包更為直接，「因為這等於是政府直接做莊」，相反NFT、比特幣等是以私人為主，頂多就是交易所，預期政府發行的數位貨幣可能五年就普及。

NFT數位藝術家吳哲宇補充，目前全球國各國中薩爾瓦多已經將比特幣納入法定貨幣，其實虛擬貨幣是相對於紙幣的另一個發行手段，其中包含很多新技術，本質就是用數位方式創造限量、可以驗證的形式，但政府發行的數位貨幣還是必須要有外匯儲備，不然外界可能不會相信他的數位貨幣價值。

針對宏碁集團業務是否可以結合NFT／元宇宙，施振榮表示，元宇宙需要很多裝置跟人連結，台灣業者可以提供硬體，讓元宇宙普及化，但重點還是內容、內容要吸引人，一般都是娛樂開始，這也是為什麼微軟會砸大錢購併暴雪，因為價值比較容易體現。

施振榮說，NFT藝術品是愛好藝術的人用數位形式購買／收藏，但現在只是剛剛開始，站在自己的角度，就是鼓勵台灣年輕朋友，並提供舞台。

對於宏碁集團是否可以在NFT、元宇宙領域做內容領域，施振榮回應，還沒有跟宏碁經營高層深度討論。但宏碁過去做內容領域都是偏向理性思維，比如說人工智慧（AI）做醫療業務或電競平台，但單從內容領域來看，宏碁通常是配合其他廠商。投資人在買股票時會講基本面，對自己來說，基本面就是營運成績，但NFT的價值、藝術價值就是見仁見智。

至於對宏碁集團基本面看法，施振榮表示，現在自己就是希望可以坐享分股息，「大家應該對今年都看好」，因為需求動能持續，宏碁競爭力是持續堆疊上去，沒有人懈怠。