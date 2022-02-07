宏碁施振榮：政府發行的數位貨幣可能五年就普及

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

宏碁（2353）集團創辦人施振榮近期關注NFT、元宇宙領域發展，他今（7）日表示，觀察中國大陸央行發行數位人民幣，預期未來包含美國在內的全球央行都會發行數位貨幣，這將促進更多網路交易活動，會比電子錢包更為直接，「因為這等於是政府直接做莊」，相反NFT、比特幣等是以私人為主，頂多就是交易所，預期政府發行的數位貨幣可能五年就普及。

NFT數位藝術家吳哲宇補充，目前全球國各國中薩爾瓦多已經將比特幣納入法定貨幣，其實虛擬貨幣是相對於紙幣的另一個發行手段，其中包含很多新技術，本質就是用數位方式創造限量、可以驗證的形式，但政府發行的數位貨幣還是必須要有外匯儲備，不然外界可能不會相信他的數位貨幣價值。

針對宏碁集團業務是否可以結合NFT／元宇宙，施振榮表示，元宇宙需要很多裝置跟人連結，台灣業者可以提供硬體，讓元宇宙普及化，但重點還是內容、內容要吸引人，一般都是娛樂開始，這也是為什麼微軟會砸大錢購併暴雪，因為價值比較容易體現。

施振榮說，NFT藝術品是愛好藝術的人用數位形式購買／收藏，但現在只是剛剛開始，站在自己的角度，就是鼓勵台灣年輕朋友，並提供舞台。

對於宏碁集團是否可以在NFT、元宇宙領域做內容領域，施振榮回應，還沒有跟宏碁經營高層深度討論。但宏碁過去做內容領域都是偏向理性思維，比如說人工智慧（AI）做醫療業務或電競平台，但單從內容領域來看，宏碁通常是配合其他廠商。投資人在買股票時會講基本面，對自己來說，基本面就是營運成績，但NFT的價值、藝術價值就是見仁見智。

至於對宏碁集團基本面看法，施振榮表示，現在自己就是希望可以坐享分股息，「大家應該對今年都看好」，因為需求動能持續，宏碁競爭力是持續堆疊上去，沒有人懈怠。

宏碁 NFT 施振榮

延伸閱讀

窮到戶頭剩1美元！這對情侶靠發行鴨子NFT 6小時賺12萬美元

法鼓山除夕依例撞響法華鐘108響 考量防疫取消民眾拉繩

零排放環保船 駛進高雄港

零排放環保船Porrima 向海學習藍色永續創新之旅到高雄

相關新聞

台積電機會風險並存 群益曾炎裕：逢低布局晶圓代工

晶圓代工產業市況持續為內外資法人議論，群益投顧副總裁曾炎裕表示，1月中旬台積電法說會確立霸主地位，其餘2線晶圓代工廠今年...

鴻海與泰國PTT新合資公司成立 攻電動車製造

泰國PTT Public Company Limited (PTT) 的全資子公司ARUN PLUS Co., Ltd....

馬斯克的火箭上有它的系統！台灣新創張量科技憑什麼飛進太空

台灣想搶占太空經濟的商機，但目前都是傳統的元件製造和代工生產，或是地面的接收商機。台灣的太空新創張量科技 (Tensor Tech)則想打入商機更大、更具主導地位的子系統、系統級服務產品。張量科技以獨門的球型馬達技術和演算法，開發出控制衛星在太空中轉動時，X軸、Y軸與Z軸旋轉的姿態判定與控制系統（ADCS），是衛星不可或缺的子系統。

三星S22新亮點 用廢棄漁網做為製造原料之一

三星電子今（7）日宣布，為結合永續發展與技術創新，將海洋塑膠廢棄物轉化為Galaxy裝置的新型製造原料。此項以流向海洋的...

環球晶併世創未果屬非戰之罪 矽晶圓女王換條路繼續前行

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）收購德國同業世創（Siltronic）股權案破局，外界揣測原因之一可能是德國政府不想把半導體戰略物資拱手讓給外國人。環球晶董事長徐秀蘭6日對於法人相關提問，指出德國政府的官方說法是審批時間不夠，至於外界的揣測，她則沒辦法替德國政府回答。

企業開工日 趨勢科技籲修補軟體漏洞為首要任務

大年初七企業開工日，資安大廠趨勢科技今（7）日指出，年節期間公開說明旗下 Zero Day Initiative (ZD...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。