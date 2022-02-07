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施振榮：數位貨幣未來3-5年將會普及

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁創辦人施振榮與太太葉紫華，今日視訊新春拜年。記者謝艾莉/攝
宏碁創辦人施振榮與太太葉紫華，今日視訊新春拜年。記者謝艾莉/攝

宏碁（2353）創辦人施振榮今（7）日照往例舉辦新春拜年，施振榮表示，今年可以說是元宇宙的元年，他並看好在各國央行推行數位貨幣之下，未來由各國政府發行的數位貨幣，三到五年就會逐漸普及。

照往年，宏碁集團歷年開工第一天的新春團拜，過去緯創（3231）董事長林憲銘跟宏碁董事長陳俊聖都會率高階主管到宏碁創辦人施振榮宅中拜年。不過疫情爆發後，施振榮就使用宏碁的視訊會議系統跟眾多子弟兵拜年，今年視訊拜年也邁入第三年。

施振榮今日新春拜年表示，最近從中國大陸開始，許多國家都開始計劃推行數位貨幣，預料從中國先開始，未來包含美國等全世界中央銀行都會發行數位貨幣，如此一來將會促進更多網路上的活動與應用，這比信用卡、電子錢包更為直接。跟比特幣這些個人做莊的相比，數位貨幣是政府在做莊，看好未來由政府發行的數位貨幣，在未來三到五年就會普及。

他也表示，元宇宙最重要的還是裡面的內容，且這跟工作、生活與文化有關，在此生態中最重要的就是內容要吸引人，娛樂將會最快導入，因此這也是為何微軟（Microsoft）宣布以690億美元（約新台幣19072億元）收購美國遊戲巨擘動視暴雪（Activision Blizzard），娛樂導入元宇宙，它的價值比較容易體現。

施振榮 宏碁 元宇宙

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