IC短缺稍解 今年首季伺服器出貨淡季不淡、僅季減3.8%

根據DIGITIMES Research分析師龔明德統計分析，2021年第4季全球伺服器出貨量季增幅度較10月預估(約2.6%)稍高，為2.9%，主因部分業者如緯穎、英業達、鴻海IC長短料情況緩解。預期2022年第1季雖仍有電源管理等IC短缺問題，及農曆過年因素，使業者伺服器出貨速度放緩，但美系資料中心需求仍強，加上前季部分未完全滿足的訂單將順延出貨，使伺服器出貨量將僅低個位數季減。

總結2021全年伺服器出貨表現，以美、中系大型雲端資料中心業者需求力道較強，尤以亞馬遜(Amazon)、Google成長最為明顯，合計拉貨量年增近3成。惟整體伺服器市場受到全球IC(如電源管理IC)、零組件短缺影響出貨進度，10月原估計全球伺服器全年出貨量可成長5.1%，最終下修為僅成長4.6%，為1,700萬台。

預期2022年第1季雖仍有IC短缺問題，但亞馬遜、Google、Meta(原Facebook)對伺服器需求強度不減，估計三家合計拉貨量可達高個位數季增，加上前季部分未滿足的訂單將遞延至第1季出貨，全球伺服器出貨量將僅季減3.8%，並年增1成7。

展望2022年，預期隨上游晶圓廠陸續增產，加上其他消費性產品(如筆記型電腦)出貨成長放緩，可望使相關IC缺口逐季紓解，加上大型雲端資料中心需求強勁，及英特爾(Intel)、超微(AMD)將於下半年推出新一代CPU等有利因素驅動下，全球伺服器出貨量呈現高個位數年增可期。