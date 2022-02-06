比特斯拉還快！鴻海協助開發「電動皮卡」 下半年有望交付

美國新創車廠Lordstown的電動皮卡Endurance，之前因為零組件短缺，以及供應鏈的挑戰，在去年11月中旬宣布，交車時程將延後，導致該公司股價重挫，近期卻在鴻海（2317）的大力協助之下，已經開始重回生產線，可以看出，鴻海今年將陸續展現電動車的製造實績。

外電引述鴻海董事長劉揚偉的話表示，「電動皮卡將在今年下半年開始交付」。鴻海除了為Lordstown代工電動皮卡之外，之前鴻海向Lordstown購買的美國俄亥俄州廠的廠房，也將為Fisker生產電動車。

Lordstown官方臉書顯示出，許多台白色的Endurance電動皮卡已經在生產線上了，Lordstown感謝與鴻海的相互合作，使得此款在生產前的車輛正在邁向組裝，並開始進入多元的測試環境。

外電指出，之前外界認為，Lordstown是與鴻海共同開發電動皮卡，但是由目前的進度來看，這些電動皮卡很大部分是由鴻海自己開發。

由於特斯拉今年沒有計畫推出新的電動車款，一旦Endurance在下半年交車，則由Lordstown與鴻海合作開發的電動皮卡，可望超前特斯拉的電動皮卡Cybertruck，處於領先地位。