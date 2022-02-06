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世創案近16億終止費 環球晶將於去年Q4認列

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）未能完成收購德國同業世創（Siltronic）股權案，依照併購合約內容，要支付5,000萬歐元（約等於15.9億新台幣）的終止費給世創。環球晶董事長徐秀蘭6日表示，這部分跟國際慣例沒有太大差異，依照該公司的財務情況，相關衝擊不大，費用會認列於去年第4季。

雖然併購不成，徐秀蘭指出，將於2022年至2024年，投入達36億美元，折合約新台幣千億元的資本支出興建新廠及擴充既有廠房產能。

環球晶原本欲收購世創約七成股權，此案卡在最後一關，未能在1月31日截止期限之前，獲得德國主管外國投資事宜的聯邦經濟事務和氣候行動部核准而破局。法人估計，上述終止費可能影響環球晶每股純益約3元。

對於環球晶這次娶親未成，未來與世創是否還有合作空間，徐秀蘭說，收購股權案未成，雙方有些合約就失效，而該公司在市場上已買進世創13.67％股權，是其第二大股東，並沒有要轉為長期投資，未來可以選擇合適的時機自由處分，可觀察一下後續股價還有期待空間，風險不算大，持有期間會逐季認列評價利益或損失。

環球晶 矽晶圓 半導體

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