大立光Q1營運冷淡 元月營收37.29億元 2月將再下滑

大立光今（5）日公布元月營收37.29億元，不僅較上月營收衰退17%，也較去年同期滑落19%，單月營收已連續七個月走低；然而，受農曆工作天數減少、客戶拉貨動能影響，大立光執行長林恩平說，2月營收恐還會更差。這也意味著，大立光營收恐將出現連續八個月下滑的走勢。

綜觀大立光元月產品組合結構，仍以1000萬畫素鏡頭出貨比重最高，占比達50-60%，2000萬畫素鏡頭比重約10-20%，800萬畫素約10%，其他比重約為20-30%。

林恩平先前即已在法說會上稱「今年沒有更好的理由」，展望今年第一季營運，由於供應鏈仍有問題，「元月拉貨動能下滑，2月還會更差」。林恩平一句話點明了今年第一季傳統淡季整體營運表現將較過往更為冷淡。

面對法人提問，林恩平向來很老實，從不隱瞞任何營運問題或狀況，只不過，林恩平在法說會上的發言，讓大立光近期股價結結實實的往下墜，大立光元月高點最高還有2700元，到了農曆年前封關，大立光股價僅收在2030元，一個月之內，股價跌幅超過兩成。對於大立光的誠實，PTT上年輕投資人看法各有不同，有的投資人形容林恩平「太誠實了吧」，也有投資人認為，「真的老實人，唉，希望能重返榮耀」。

展望今年第一季手機產業發展態勢，2月份農曆春節假期一結束，三星、OPPO馬上就要舉辦新機發表會，上半年的高階、中高階機種陸續推出市場，只不過，鏡頭規格是否持續升級，恐將也對鏡頭零組件業者帶來影響。

根據林恩平先前在法說會上所說，今年越來越多客戶導入高規格的8P鏡片產品，預料8P產品今年下半年出貨量將放大，只不過，「去年客戶也曾經採取中階手機搭上高規鏡頭的做法，但他們也仍然沒有信心賣得好」，意味著手機品牌已然嘗試過各種手機產品銷售組合，仍無法在智慧型手機市場飽和窘境中殺出一條新血路。今年市場整體發展態勢究竟如何，仍有待觀察。