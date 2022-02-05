大立光元月營收37.29億元 月減17%

大立光（3008）今天公布元月營收37.29億元，月減17%，年減19%，為三年同期低點。大立光表示，由於農曆春節工作天數減少，2月拉貨動能將較元月下滑。

依據元月出貨結構，2,000萬畫素以上占比10%-20%、千萬畫素以上50%-60%、其他20%-30%。

針對本季營運展望，大立光執行長林恩平日前表示，由於傳統淡季，且供應鏈「仍有問題」，元月拉貨動能下滑，2月還會更差。大立光去年全年稅後純益186.62億元，年減24%，為八年來低點，每股純益139.13元。

針對今年手機鏡頭規格發展趨勢，林恩平表示，8P (八片塑膠鏡片) 機種導入客戶增加，預期下半年出貨量放大，較原先預期有所延遲，部分客戶也升級至最高2億畫素，甚至導入雙自由曲面鏡頭（double freeform）、可變光圈等技術。

他同時坦言，因為去年賣不好，客戶普遍對於高規機種信心度不足，認為今年沒有賣得比較好的理由，forecast（預測）不敢樂觀。