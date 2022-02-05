年後轉職潮來了！台中3大產業、2000職缺天天徵才

台中市勞工局長張大春今天說，根據人力銀行調查發現騎驢找馬的轉職者創新高，台市長盧秀燕重視市民就業狀況，勞工局因應年後轉職潮，邀集求職者最愛的科技業、服務業及製造業三大產業，舉辦「虎力全開、年後求職」徵才活動，後天起到2月25日每天都徵才、逾26場次、職缺超過2000個，其中彩麗實業更開出月薪5萬1000元的品管人員職缺。

張大春說明，根據人力銀行調查發現，高達93.6%上班族想在年後求職，比例創下13年以來新高，其中最想進入的行業為「科技資訊」(32.6%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(31.6%)與「傳統製造業」(28.9%)；另國內人才海漂意願創8年新低，預計有不少海歸人才也將加入國內求職市場，顯見年後就業市場需求上升。

台中市就業服務處說，受疫情影響，許多大型企業海外訂單大增，企業用人需求提升，特別邀請台灣光學鏡頭領導企業「大立光電」、全球自行車製造龍頭「巨大機械」、全球高品質單晶矽晶片製造與技術領導者「友達晶材」、亞太唯一離岸葉片製造商「天力離岸風電」等大廠加入徵才行列，天天提供徵才面試機會。

台中市就業服務處指出，2月18日與經濟部加工出口區管理處台中分處合作，在潭子科技產業園區辦理廠商聯合徵才活動，提供逾500個職缺；2月23日在大甲區公所辦理聯合徵才活動。歡迎有求職需求的市民踴躍參加，徵才活動資訊可至台中市就業服務處官網熱門活動專區( https://www.eso.taichung.gov.tw/2697001/post )查詢、電洽1999專線或撥打市府總機轉36100洽詢。