高階電視、智慧手機帶動 2021年AMOLED面板需求大爆發

根據研調機構Omdia 的一份新報告顯示，去年高階OLED 電視銷量的強勁勢頭加上智慧手機銷量的反彈，推動了AMOLED顯示面板需求的大幅增長。 面板總需求面積達到了1,420 萬平方米，與 2020 年相比增長了52%。

根據 Omdia 最新報告《顯示面板長期需求預測追蹤》顯示，儘管與 2021 年的增長水準相比將有所下降，但 2022 年的 AMOLED 顯示面板需求將繼續保持強勁增長，之後才會在接下來數年內進入一個更穩定的需求模式。 該公司預計從 2021 到 2028 年，按面積計算的全球 AMOLED 顯示面板需求增長將達到 11.6% CAGR。

Omdia資深首席分析師Ricky Park指出，AMOLED 已成功進入智慧手機市場，我們預計它在 2021 年的市場份額將超過 35%，大多數智慧手機品牌已經在其高端機型上採用了AMOLED面板，而且他們最近也開始積極推出摺疊智慧手機。

Park 表示，三星顯示、樂金顯示和京東方一直有意願提高可摺疊面板的供應能力，而且市場對於更大尺寸、更高解析度產品的需求增長，也推動了對 AMOLED 面板的需求。

Omdia 預計 2021 年的 OLED 電視面板需求同比增長了 63%。 樂金顯示在去年擴大了 WOLED 電視面板的產能。 該公司在 2020 年第 3 季度在其廣州工廠開始了批量生產，並且產量於 2021 年達到穩定。 AMOLED 面板對於高端電視來說是更好的解決方案，而且越來越多的電視品牌也願意推出OLED電視。

Park 指出，根據面積計算的電視市場OLED需求將在2021年首次超過智慧手機市場的需求。三星顯示作為OLED電視面板的第二大供應商，已在2021年11月開始了QDOLED電視面板的量產，而三星電子和索尼則計劃在今年推出QDOLED電視產品。

此外，多個筆電品牌廠也開始在其高端機型上採用AMOLED顯示面板，面對這一趨勢，三星顯示正在積極提高產量，擴大不同規格的產品系列。 更薄且亮度更高的顯示幕能夠提升移動PC的產品品質，在推向市場時也可作為一大賣點。

Park 表示，其它 IT 應用預計將成為 AMOLED 接下來的潛在市場，包括筆記型電腦、平板電腦、桌上型顯示器等。