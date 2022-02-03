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不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

IC Insights：2021年O-S-D銷量激增 CMOS圖像傳感器增長疲軟

集微網 / 集微網

集微網消息，據IC Insights的研究報告顯示，在經濟反彈中，短缺、供應緊張和價格上漲使大多數O-S-D產品銷量上升，但CMOS圖像傳感器的銷售則因中美競爭和某些系統的疲軟而受到抑製。

在2021年全球經濟從新冠疫情和封鎖中反彈的時候，全球光電子產品、傳感器和執行器以及分立半導體(O-S-D)的銷售額均攀升至創紀錄的水平。根據IC Insights的1月半導體行業快報，2021年O-S-D總收入首次突破1000億美元(約新台幣27832億元)，與2020年的883億美元(約新台幣24575億元)相比增長18%至1042億美元(約新台幣29001億元)。

O-S-D銷售額佔2021年全球6139億美元(約新台幣170861億元)半導體市場總額的17%（其餘為IC），根據IC Insights的報告，銷售額增長主要是由於去年廣泛使用的分立器件的單位需求急劇增長、傳感器和執行器供應緊張、更高的平均銷售價格、交貨提前期長以及系統製造商延遲補充工廠庫存。受購買功率晶體管、二極管和許多商品設備的推動，2021年分立半導體總銷售額飆升27%，是過去30年年均增長率的5倍多，達到352億美元(約新台幣9796億元)。與此同時，傳感器（包括壓力和麥克風晶片、加速度計和陀螺儀設備、磁場傳感器和指南針以及溫度傳感器）的收入在2021年增長了26%，執行器的銷售額去年增長了31%。根據IC Insights報告中的數據，到2021年，傳感器/執行器市場總額增長了28%，達到創紀錄的211億美元(約新台幣5872億元)。

由於中美之間的摩擦、一些關鍵終端應用的波動以及IC和其他用於數字成像系統的組件短缺等因素，CMOS圖像傳感器沒有迎來激增，導致2021年光電子產品銷售增長放緩。IC Insights 1月份的報告稱，光電子產品的銷售額在2021年增長了9%，達到創紀錄的479億美元(約新台幣13331億元)，而大型CMOS圖像傳感器類別去年僅增長了6%，達到203億美元(約新台幣5649億元)。

IC Insights現在預測，2022年O-S-D總銷售額將增長11%至1155億美元(約新台幣32146億元)，其中光電子增長13%至542億美元(約新台幣15085億元)，傳感器/執行器增長15%至243億美元(約新台幣6763億元)，分立器件市場將回落至5%的更正常增長，至371億美元(約新台幣10325億元)。

半導體 晶片

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