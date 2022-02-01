環球晶收購世創案失敗 還要賠15.6億交易終止費

半導體矽晶圓大廠環球晶圓收購德國同業世創（Siltronic）股權案，因未能在一月底期限前獲得德國政府核准，全案宣告終止，環球晶圓必須支付五千萬歐元（約合台幣十五點六億元）的交易終止費。環球晶圓昨對此表達遺憾，並將於六日宣布原收購案資金的替代方案。

業界認為，環球晶圓若收購終止，藉此快速進軍車用市場的加分策略將受阻，市占排名也將從僅次於日本信越的世界第二，退回到原本的全球第三。由於環球晶圓必需支付交易終止成本，法人估計，可能影響該公司今年每股純益約三元，但其今年仍可望賺進超過三個股本，收購失利屬於短期影響。

業界分析，由於世創在SOI（絕緣層上覆矽）晶圓、自動化及部份先進製程磊晶片技術優於環球，可彌補環球晶圓既有技術不足，縮小與日廠的技術差距；且環球晶在德國沒有工廠，而世創在車用市場擁有既有客戶，收購案失利宣告環球晶圓大舉進軍車用市場受阻。

環球晶圓表示，德國政府審查期長達十四個月，收購案先前已取得其他所需各國主管機關審查通過，德國政府核准為成就此收購案最後條件。環球晶圓曾向德國政府提出極其長遠的補償措施及承諾，且多次主動表達意願商討替代方案，但在交易截止日（二○二二年一月三十一日）前，仍無法取得德國政府的核准。因此，環球晶公開收購世創一案以及相關合約未能完成並將失效。

環球晶董事長暨執行長徐秀蘭說，環球晶努力達成雙方皆可同意的解決方案，加上過去在歐洲悠久且成功的經驗，但在交易截止日前仍無法取得德國政府核准，對結果感到非常遺憾。徐秀蘭表示，會持續與歐洲的客戶緊密合作，其中包含許多支持這宗收購案的客戶。環球晶將分析德國政府不給予收購案結論的決策，並考量這決策對於未來投資策略的影響。

環球晶圓指出，自行從市場所收購的百分之十三點六七世創股份得自由處置、無持有期間的限制；至於公開收購期間應賣的百分之五十六點六○世創股份仍屬於原股東，預計二○二二年二月八日即時轉為一般普通股，環球晶對其無任何履約的義務。

環球晶表示，依據協議，如果未能獲准合併，環球晶應支付世創五千萬歐元的交易終止費，因財務現況良好，對環球晶影響有限；未能順利成就收購世創，不影響環球晶的接單等營運活動。歐洲仍是重要市場，環球晶對歐洲客戶及員工的承諾不變。