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環球晶併購世創未成 法人估終止費約影響EPS 3元

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）收購德國同業世創（Siltronic）股權案，因為未能在截止期限之前獲得德國政府同意核准而告終，且必須為此支付5,000萬歐元的交易終止費。法人估計，這可能影響該公司今年每股純益約3元，但其今年還是有望賺進超過三個股本，而所籌集資金的相關替代方案將於6日揭曉。

環球晶公開收購Siltronic股權案，交易截止日為1月31日，該公司先前已取得其他所需各國主管機關審查通過，德國政府的核准是成就此收購案的最後一關。環球晶透露，該公司於審查過程中向德國政府提出極其長遠的補償措施及承諾，且多次主動表達意願與德國政府商討替代方案。

對於未能完成世創股權收購案，環球晶董事長暨執行長徐秀蘭表示，儘管努力希望達成雙方皆可同意的解決方案，且公司在歐洲有悠久且成功的過往，在交易截止日前仍無法取得德國政府核准，對於這個結果感到非常遺憾。未來會持續與歐洲客戶緊密合作，其中包含許多支持此收購案的客戶。公司將分析德國政府不給予收購案結論的決策，並考量此決策對於未來投資策略的影響。

由於此案因未能獲主管機關核准而告終，環球晶必須支付Siltronic約5,000萬歐元的交易終止費，該公司預計將於2月6日宣布原收購案資金的替代用途。

針對此案，環球晶指出，德國政府進行長達14個月的審查期，德國聯邦經濟事務和氣候行動部（外國投資管轄單位）於去年12月7日，將審查期限延長到德國聯邦金融監管局BaFin規定需取得所有主管機關核准的交易截止日之後，因此環球晶公開收購Siltronic一案及相關合約未能完成並將失效。

環球晶也提到，其自行於市場所收購的Siltronic 13.67%股份得自由處置，無持有期間的限制。於公開收購期間參與應賣56.60%Siltronic股份仍屬於原股東，預計於2月8日轉為一般流通普通股。

德國 環球晶

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