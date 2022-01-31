孩子年節手遊大破財 電信帳單這服務教你省荷包

國內本土疫情升溫，春節「宅家防疫」成許多家庭首選，去年疫情居家防疫期間，未成年濫用家長手機購買鉅額遊戲點數案例激增，消保官提醒家長應妥善保管自己的手機及密碼，並善用電信帳單代收服務「限制使用」及「限制額度上限」等措施，有效控管風險，避免年後帳單大失血。

春節連假，全家團圓圍爐，家長對於未成年子女玩線上遊戲常睜隻眼閉隻眼。台中市法制局局長李善植提醒，去年新冠肺炎警戒期的經驗，未成年子女用家長手機大量消費遊戲點數爭議層出不窮，呼籲家長務必保管好密碼，千萬不要把小孩的指紋或臉部作為付款的驗證方式。

李善植建議，家長可直接向電信公司申請「限制使用」或「限制額度上限」，減少手遊過度課金的風險。

消保官康馨壬說明，目前未成年子女透用家長手機進行手遊大量課金爭議，通常是透過電信代收代付服務，建議家長可撥打電信公司客服專線、網路連結或親自到門市等管道，申請關閉電信公司的代收代付功能。

如擔心過度消費，亦可申請限制額度上限，並注意手機簡訊與電子郵件的通知訊息，及時掌握資訊，減少事後爭議困擾。

春節期間，不少影音串連業者提供免費體驗活動，因業者提供的免費服務通常會搭配自動續訂方案，消費者如在免費試用期滿後不想續訂服務，記得及時取消訂閱，絕不是單純在手機螢幕移除影音串流APP或將APP滑進垃圾桶，而是要在手機系統進行訂閱項目的取消（詳業者網頁「常見問題」），才不會荷包受損。