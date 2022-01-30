三星電子勞資關係緊張 工會醞釀罷工估影響4%人力
三星電子近期和工會關係緊張，三星電子工會傳出將醞釀罷工，工會也預計下個月改選再敲定相關計畫。依據資料，三星電子工會成員人數為4500人，占比三星電子在南韓全體職員（約11萬4千名）的4%，過半是顯示部門，業界初估影響不大。
對於工會議題，三星電子表示，正認真與工會進行交涉，並願意隨時與工會進行對話。
去年6月三星電子工會當中的2500名顯示器員工展開2周以上的小規模罷工，最後勞資雙方和解包含上調工資與簽訂工資協議。
而此次勞資爭議導火線是本月26日，三星電子宣布將向半導體事業部門員工加發最高達工資300%的特別獎金，工會批評先前公司說沒有餘力上調工資，但卻能加發半導體事業的獎金。
依據三星工會要求，爭取年薪一次性上調1000萬韓元（折合新台幣約30萬元）、每年支付25%營業利潤獎金等要求。
三星工會活動近期逐步活躍是自2020年三星電子副會長李在鎔宣佈廢除「無工會經營原則」之後。
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