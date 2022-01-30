鴻海育兒津貼發放超過3.1億 3寶爸大讚：育兒有如神助

鴻海（2317）臉書粉絲專頁今（30）日貼文表示，鴻海育兒福利津貼兩周年，發放金額超過3.1億元！幸福3寶爸大讚：育兒有如神助攻。

「生二寶前，原本還在擔心育兒費用要從哪裡來？｣今年37歲、位於鴻海高雄軟體園區策略智能解決方案處任職的技術專理邱同偉分享，慶幸自己後來有選擇加入鴻海任職，讓小孩成為鴻海寶寶的一員，享有「0到6歲公司養｣育兒福利津貼，更讓他和太太安心做父母！⁣

根據內政部統計最新數字，2021年台灣出生人口呈負成長，且創下史上新低，許多夫妻因為育兒的經濟壓力不敢生。而鴻海提出「0到6歲公司養｣的育兒福利津貼措施至今滿兩周年，發放總金額已超過3.1億元，2021年度有1,020位鴻海寶寶受惠，女性員工產後的留職率，更高達90%，理解員工的育兒需求，滿足他們的需要！

許多員工大讚育兒之路有公司的支持，彷彿有如神助攻，也讓忙於工作的雙薪家庭，緩解托嬰育兒費用的問題。最近晉升為3寶爸的法務處智權組楊昆霖也提到，之前與太太綜合評估經濟與生活條件後，近期也迎接3寶的到來，感謝鴻海的育兒福利，能幸福迎接這個老天送來陪伴的寶貝！