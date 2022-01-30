台積電谷歌都選台南 黃偉哲：綠能、循環經濟是關鍵

試問：台積電（2330）、谷歌、艾思摩爾…，這些國際級企業同時出現在台灣什麼地方？答案是：台南。沒錯，很多人覺得奇怪，他們為什麼選中台南落腳？

台南市長黃偉哲春節前夕受訪時說：「我們對人家稱斤論兩，企業一定也是這樣對我們！」企業界眼睛雪亮，考慮周到，人才、人力、土地、水和電，沒有一項不計較，「台南雖不能說是百分之百OK，但是我們的增長速度、布局和野心最強！」他說。

黃偉哲的話並非無的放矢。去年集合產官學界，一連在台南舉辦三場論壇的光電協進會執行長羅懷家發現，綠能、電動車等項目，都是台南大力發展的新興高科技與節能產業。

接棒副總統賴清德，執政台南的黃偉哲，「有國際觀，也熟悉產業，」羅懷家說。在既有基礎上，黃偉哲深知具有高功率與高頻功能的化合物半導體，與綠能和電動車產業的未來發展息息相關，視為發展方向，希望交出新的成績單，包括穩懋（3105）等業者多次考察台南，尋覓土地，市府極為關注；黃偉哲也樂觀期待，強棒陸續在南科三期投資。

台南何以能成為綠能科技產業的匯聚地？黃偉哲分析，快速發展的綠能與循環經濟是關鍵。他說，台南沒有燒煤的電廠，也沒有核能電廠，但是有用電的需求，該怎麼拿捏能源政策？

●全台綠電荒 台南卻提前達標

當台灣正鬧「綠電荒」，在台南卻不是問題。中央政府宣布2025年再生能源占比須達兩成的目標，但經濟部元月初宣布可能無法達標，黃偉哲指出，到1月28日止，台南的綠電供給已突破2.5GW（指百萬千瓦），幾占全台灣總量至少十分之一居首，「不僅達標，還超前布署」。

相較下，高雄700KW（千瓦）。黃偉哲指出，全因台南條件得天獨厚，日常時間全台最長，加上民眾接受程度高，都成為以太陽能為主的台南綠電推動力。目前台南（5906）靠屋頂裝置的太陽能光電為1GW，地面設施供1.5GW，總和為2.5GW。

雖然台灣地狹人綢，不可能毫無上限地發展綠能，但現在陸域風電已達飽和，離岸風電成本又高，黃偉哲認為，全台灣發展太陽能光電應該還有很多機會，其他縣市大有可為。

以台南為例，市政府和公用建築的屋頂都有太陽能光電裝置，學校最明顯，93%的學校建置了太陽能屋頂。

●綠能需求升高產業趨之若鶩

去年11月在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會（COP26），對全球淨零排碳提出新要求，歐盟也很快就要實施碳邊境關稅，受到市場壓力拉動，產業對綠能需求升高，如台積電承諾到2050年要百分之百使用綠能。黃偉哲說：「這是產業趨之若鶩，來台南投資的原因！」

除了綠能，黃偉哲把循環經濟當作重要施政項目。他提到，台南在貯存和珍惜水資源上下了很多功夫。

去年上半年，台灣大缺水，但是在5月31日乾旱後第一場雨來臨之前，台南的水庫還剩7,000萬噸水，起碼可以撐70天撐到7月，這些水供應民生、產業使用綽綽有餘。

黃偉哲指出，在水資源方面，台南有全台最多的水庫，諸備量最多，即使台積電每天願意使用1萬噸的再生水，「一滴水重複使用四到五次後，終究還是會變成廢水」他說。因此透過循環經濟，做好再生水的利用和回收很重要。

「不論能源、用水、土地，台南發展都有倍數增長，」黃偉哲說。在台南科學園區，台積電投資新台幣1.15兆元設3奈米、5奈米廠，聯電（2303）加碼1,200億元，全球半導體微影技術領導者ASML則設全球技術培訓中心，谷歌建台灣第二座資料中心，群創（3481）也有增資計畫。這都提供了產業建立水平與垂直整合產業鏈的基礎，也符合企業需求。

●重量級機構設南部分會 研發能量躍升

在黃偉哲口中，台南正在累積能量的利器值得找目以待。包括中研院、工研院、國家實驗研究院、交大陽明大學，都將在台南設立南部分院或分校，將可充實並提升台南的研究和技術含量，並吸引各路強將，他說：「這些都是賴清德副總統在擔任台南市長時所做的規畫，我們一棒接一棒。」最近行政院核定成功大學設立健康園區，南科因此有了大型醫院，為台南健康產業再添動力。

黃偉哲說，高鐵沿線如新竹、桃園青浦、台中等早已開發完畢，台南是「大雞晚啼」。

春節將至，黃偉哲希望假期間繼續守護這座城市，為了防疫，他也將減少許多拜年行程。但作為台灣的眾神和美神之都，台南在年假期間的訂房和住房率依然數一數二，他說：「仍要請大家遵守法令，防疫為先。」