遭駭客勒索1500萬美元？ 台達電今駁斥：並非實情

市場近日傳出台達電遭駭客勒索1500萬美元，有1500台伺服器、12000台電腦被加密，且台達電官網仍未恢復，恐對台達電影響層面大；對此，台達電今（28）日發出重大訊息嚴正駁斥這項消息，並表示營運相關系統皆已恢復正常，對公司營運無重大影響。

台達電在本月22日主動對外公告，自偵測到部分資訊系統遭受駭客網路攻擊後，台達電資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理，並通報政府執法部門與資安單位。

台達電表示，查知網路異常狀態後，已立即啟動資安相關防禦機制與應變作業，目前營運相關系統皆已恢復正常，對公司營運無重大影響。

此外，台達電也已對所有網域（頁）及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，官方網站即能運作，網站資安復原作業與重要營運行為無關。