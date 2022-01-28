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寶高3次招商 Garmin等大廠入列

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
寶高智慧產業園區。圖／新北市經發局提供
寶高智慧產業園區。圖／新北市經發局提供

寶高智慧產業園區第3次招商經昨日評選，台灣國際航電Garmin、益興生醫、研揚科技等9家企業通過評選，新北市經發局同步展開第4次公告招商，申租期限至111年2月14日截止。

本次得標廠商產業型態多元，但更趨近於智慧生活化產品研發與製造，全球衛星定位系統(GPS)產業龍頭美商「台灣國際航電」將於寶高園區建置智慧生產研發中心及智慧穿戴裝置生產線，整合機器手臂與AI以建構智慧化生產流程，預計創造400個工作機會。

工業電腦廠「研揚科技」，則預計針對新零售、機器人、智慧城市、安防監控等4大人工智慧市場進行開發。「益興生醫」在今年初收購美國醫療球囊設計公司後，將於寶高園區首創打造量產基地，未來醫療球囊可應用於心腦血管等微創手術，對於高齡化社會所需智慧醫療需求有明顯助益。

另外，AI影像辨識新創公司「艾陽科技」、新店深耕逾10年的「晶彩亞太科技」可充電式電池組裝製造商「駿雅科技」皆加入寶高園區行列。 經發局長何怡明表示，寶高智慧園區透過3次招商吸引產業進駐，可望透過園區內多場交流活動導入新技術發展。

經發局補充，為加速寶高園區招商作業，市府也已同步展開第4次公告招商，申租期限至111年2月14日截止，園區現場並開放預約專人帶看，招標文件與詳情請至經濟發展局官方網站查詢。

研揚

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