永豐餘找銀行家當總座非首例 這些董總都有金融背景

永豐餘（1907）今（28）日發布重訊，公告總經理蔡維力將請辭，新任總經理駱秉正即將於2月7日上任，為農曆年連假前投下小小震撼彈，駱秉正金融業出身，是前瑞士銀行台北分行董事總經理，曾任新光銀行副總經，彰化銀行資金營運處處長，永豐餘找來金融業背景的做投控總經理引起熱議。

事實上，近幾年台灣不少產業界攬才偏好找金融業菁英，除了永豐餘新任總經理為金融背景外，陽明（2609）董事長鄭貞茂、台泥（1101）總經理李鐘培、群創（3481）董事長洪進揚也都是金融背景出身，並帶領企業走出一番新氣象。

這幾年最紅的就是鄭貞茂，鄭貞茂是美國威斯康辛大學經濟碩士，曾任花旗（台灣）銀行首席經濟學家，離開花旗後，開啟了他的半官方人生，受邀擔任金融研訓院院長，再接任全國農業金庫總經理，後來於蔡英文政府時進入官場，擔任金管會副主委及國發會副主委。

鄭貞茂雖然不懂海運業，但運氣很好，上任後遇到疫情衝擊全球供應鏈，貨櫃海運遇上百年盛世，受惠於運價上漲，去年陽明海運獲利大爆發，獲利超過千億元，2021年前三季每股純益（EPS）32.73元。

李鐘培於2017年7月底被台泥延攬擔任總經理，此前他為滙豐銀行首位台籍總裁，且歷經花旗及中信等內外資銀行歷練。李鐘培是由張安平親自挖角，主要看中他雄厚的國際、金融及資訊背景，盼借重其專才力拚台泥下一波的國際化。

台泥自2018年後獲利逐步上升，2018至2020年每年每股純益都有4元以上，比2017年全年每股純益2.03元多將近2倍。不過2021年台泥每股稅後純益（EPS）約3.16元，減少原因為去年第四季受到大陸限電及能耗雙控影響，許多工程開工率下滑，對水泥的需求降緩，且水泥價格下修、煤價上漲。

群創董事長洪進揚也是外資背景，曾於瑞士信貸、高盛證券、巴黎證券等外商服務，並曾擔任過台泥國際前總經理，是美國哥倫比亞大學企管碩士，擁有20餘年外資法人財務操作與傳產營運管理經驗，於2018年6月接任群創董事長。群創2019年全年EPS一度虧損1.77元，2020年轉虧為盈，2021年前三季EPS高達4.99元。

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