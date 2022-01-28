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搶過年財！遠傳網路門市春節快閃優惠

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

遠傳網路門市推出農曆春節快閃優惠活動，即日起至2月7日止，新申辦或攜碼網路門市限定單門號方案，春節期間通通有禮。

遠傳表示，申辦4G月付599金好看二年約方案，馬上享受4G上網、網內、影音三飽，限時贈1,000遠傳幣；喜歡網購的用戶，可以選擇月付599雙飽二年約方案，享4G上網、網內雙飽，加碼送2,200遠傳幣大紅包。

另外，可輕鬆升級世界級5G網路體驗，月付1,399並簽約30個月即享5G上網吃到飽，首期回饋4,500遠傳幣，合約期間月月再領300遠傳幣，輕鬆在friDay購物消費，購物同時還能再享最高7%回饋，總回饋金額最高達34,500遠傳幣。

遠傳指出，遠傳幣等於新台幣１元，可在friDay購物、遠傳心生活APP等使用，折抵無上限，快閃活動期間申辦遠傳4G或5G指定資費方案，再送MB-XR10 10000mAh 白色行動電源。

遠傳網路門市推出Nintendo任天堂 NS Switch OLED主機收納包組限量搶購活動，新申辦或攜碼用戶搭配指定資費，可擁有Switch OLED，最高再加碼送3,000遠傳幣；續約用戶搭配指定資費，專案價最高再折2,000元。

另外，春節假期擔心疫情宅在家不出門，選擇使用遠傳家用上網超划算，到遠傳網路門市線上申辦「遠傳大無線」，只要月付599元，就能全家上網吃到飽，還可享分享器+HomePod Mini專案價0元，加碼再送行動電源。

新年換新機，遠傳網路門市即日起至2/7前，無論新申辦或攜碼用戶，申辦iPhone 13系列指定資費，最高加碼送3,000遠傳幣；續約iPhone 13系列搭配指定方案，手機專案價最高折價2,000元。

遠傳 4G 資費

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