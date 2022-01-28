Omicron恐打擊全球需求 去年12月製造業景氣燈號連三綠

台經院今（28）日發布製造業景氣燈號，由於新變種病毒Omicron在全球快速擴散，雖然目前重症死亡人數相對較少，但仍恐打擊全球需求，加上供應鏈不穩、部分已開發及開發中經濟體不斷上升的通膨壓力，為全球經濟復甦帶來不確定性。因此，整體製造業景氣信號值由2021年11月的15.42分，減少1.27分至12月的14.15分，燈號連續三個月維持持平的綠燈表現。

就細部產業看，值得注意的是，在機械設備業方面，反映第3季外銷訂單出貨，生產指數創下歷史單月新高，然中國經濟放緩，廠商設備投資轉趨保守，加上2020年12月基期偏高，外銷訂單出現2021年以來首次的負成長，影響需求、經營環境等面向指標表現，使得12月本產業景氣燈號由11月代表持平的綠燈轉為代表低迷的黃藍燈。

台經院表示，整體來看，12月份指標出現比較明顯分歧，部分科技產品仍受惠半導體漲價效應、晶片需求持續暢旺，因疫情及基建等帶動筆電及伺服器等需求強勁，年終消費端需求增加、出口、生產及外銷訂單等指標續強，而傳產則因中國經濟成長放緩、防疫用品需求減少、部分業者產線維修，加以2020年12月比較基期較高，包括塑、橡膠製品、機械設備及基本金屬製品等出口增幅皆較11月減少超過四成，也讓部分產業的生產指標年增率出現負成長。因此，台經院製造業景氣燈號出現2021年以來第四個代表持平的綠燈。

回顧2021年製造業燈號表現，台經院指出，總計出現過1次紅燈，7次黃紅燈與4次綠燈，全年皆未出現過黃藍燈與藍燈，顯示2021年整體製造業燈號表現穩健成長。

台經院分析主要原因在於，儘管全球疫情反覆，不過隨著主要經濟體疫苗覆蓋率快速提升，歐美國家鬆綁嚴格管控措施，經濟活動重回正軌，搭配各國財政政策陸續施行，傳產貨品需求回升，國際油價與原物料行情維持高檔，加上市場對5G、高效能運算等新興科技應用需求暢旺，配合國內半導體優秀製程及完整供應鏈產業優勢，持續推升科技業表現。

台經院表示，製造業表現將成為觀察2022年台灣經濟發展的重點之一，但面對2021年快速成長期，基期墊高下，以及中國大陸自2021年下半年以來經濟明顯轉弱，加上部分地區疫情增溫及舉辦冬奧會等，對兩岸產業，尤其製造業的影響為何？而全球供應鏈瓶頸問題是否趨緩？都是可能的變數。