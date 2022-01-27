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影／三星退出LCD市場 群創這麼看

經濟日報 / 經濟日報 黃靖文 邱力行/台北即時報導
群創（3481）總經理楊柱祥26日認為，隨南韓廠商提前退出LCD事業，未來市場將走向寡佔局面，靠剛性需求支撐，而供應廠商減少，有助於市場價格持穩。圖／歐新社
群創（3481）總經理楊柱祥26日認為，隨南韓廠商提前退出LCD事業，未來市場將走向寡佔局面，靠剛性需求支撐，而供應廠商減少，有助於市場價格持穩。圖／歐新社

三星電子預計6月停產LCD顯示器，將重心放在OLED。群創（3481）總經理楊柱祥26日認為，隨南韓廠商提前退出LCD事業，未來市場將走向寡佔局面，靠剛性需求支撐，而供應廠商減少，有助於市場價格持穩。

群創董事長洪進揚、總經理楊柱祥26日出席「Smart Display Metro數位列車」啟動儀式，接受媒體採訪時說明，南韓廠商退出LCD事業後，有助市場價格趨於穩定，對產業發展會比較好。

近日面板價格連月下跌，近期跌勢終於趨緩。群創董事長洪進揚就說，今年雖然沒有突發性的需求，但是在去年的基礎上，今年營運仍會有好的發展。對於2022年展望，楊柱祥說，傳統第一季是產業淡季，會審慎觀察局勢發展，相信能「關關難過關關過」。

群創 LCD 南韓 三星電子

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