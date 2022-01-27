三星代工業務營收創歷史新高 將擴大先進製程產能、調整價格

集微網消息，當地時間27日，三星電子官網公佈其2021年第四季度財報，營收同比增長24%至76.57萬億韓元，連續四個季度創歷史新高，營業利潤同比增長53%至13.87萬億韓元，為2017年以來最高，淨利潤同比增長64%至10.84萬億韓元，但略低於分析師預計的11.1萬億韓元。

三星表示，第四季度營收增長主要是由成品業務推動的，包括可折疊手機在內的高端智慧型手機以及電視和家用電器的銷售擴大。受特別獎金的影響，營業利潤比前一季度有所減少，但在半導體事業的帶動下，營業利潤比去年同期有所增加。

財報顯示，三星電子半導體事業部門在第四季度的綜合營收達到26.01萬億韓元，營業利潤為8.84萬億韓元

其中，代工事業部增加了大型高性能計算(HPC)客戶的銷售額，並獲得了高性能計算應用的新訂單，創下了歷史最高銷售額，但由於向更先進節點推進導致成本增加，盈利略有下滑。此外，為努力確保全球半導體供應鏈穩定，公司確認了美國泰勒和韓國國內新晶圓廠的投資。

系統LSI業務方面，由於SoD、DDI、PICS的需求增加，該業務創下了歷史最高季度銷售額，但受12月加發的特別獎金的影響，利潤略有下降。在這一季度，三星電子開始供應4nm AMD GPU驅動的SoC，並擴大了客戶對1.08億像素圖像傳感器的採用。

內存業務方面，收益較前一季度有所下降，原因是價格下跌到一定程度，且增長低於公司的指導。考慮到庫存水平和市場前景，三星電子在該季度沒有積極推動銷售，結果低於最初的增長預期。然而，公司將通過增加其尖端部分的流程，繼續加強競爭力。

從2021年全年來看，三星電子綜合營收同比增長18%至279.6萬億韓元，淨利潤同比增長51%至39.9萬億韓元，其中晶片業務綜合營收超過94萬億韓元，超過英特爾。市調機構Gartner此前報告指出，這足以讓三星取代英特爾成為全球第一大晶片製造商

全年資本支出達48.2萬億韓元，半導體部分43.6萬億韓元（363億美元），超過台積電的300億美元。內存方面，為了滿足EUV 15nm DRAM和第6代V-NAND等先進節點的需求，在韓國平澤和中國西安的晶圓廠集中進行了擴產和工藝遷移。代工方面，則主要集中在EUV 5nm節點的擴產上。

展望2022年第一季度及全年，代工業務方面，三星電子計劃在第一季度集中提高先進工藝的良率，並將在2022年上半年通過第一代GAA工藝的量產繼續保持技術領先地位。預計全年供應將繼續緊張，原因是5G滲透率不斷上升，HPC需求強勁，IDM廠商外包不斷增長，以及確保安全庫存的持續需求。公司的目標是通過擴大先進節點的產能、調整價格和增加新客戶以超越市場增速。

系統LSI業務方面，預計OLED DDI、NFC/eSE和PMIC產品的需求在第一季度將保持強勁，公司計劃擴大GPU和NPU、SoC、超高分辨率圖像傳感器等產品的供應。內存業務方面，隨著企業加大IT投資，需求預計將增長，同時三星電子將擴大高性能產品的供應，並增加行業領先EUV技術的應用，以鞏固成本競爭力和市場領導地位。