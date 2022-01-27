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華碩搶過年紅包開賣直式投影機 售價萬元有找

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
華碩推出首款支援直式投影的無線微型LED投影機。圖/華碩提供
華碩推出首款支援直式投影的無線微型LED投影機。圖/華碩提供

華碩（2357）今（27）日指出，2022年開春就推出首款支援直式投影的無線微型LED投影機-ASUS ZenBeam E2，內建重力感測器，能在無線投影時偵測投影顯示方向，畫面自動填滿無黑邊，享受社交影音、直播等直式內容為更便利。

ASUS ZenBeam E2搭載300 LED流明亮度光源，可支援FHD輸入，投射清晰明亮的WVGA (854x480)影像，並具備ASUS SonicMaster聲籟技術5瓦喇叭，提供頂級聽覺饗宴。USB Wi-Fi收發器支援無線鏡像投影，從Android、iOS、Windows 和Chrome OS裝置輕鬆串流播放內容 ；亦可透過HDMI連接各種輸入來源，使用彈性。

ASUS ZenBeam E2重量僅410公克，110x39.5x107公釐手掌大小，投影能力不容小覷。短焦鏡頭只需2.8公尺即可投影震撼的100吋大螢幕；在極小空間也能在1公尺距離內投射出35吋畫面。內建電池提供長達4小時的影片播放時間，並可透過USB Type-A連接埠為行動裝置充電。外出簡報、戶外露營或居家娛樂皆合宜，隨附收納保護套，方便外出攜帶。

ASUS ZenBeam E2無線微型LED投影機，售價萬元有找，華碩表示，2月底前至指定電商平台(PChome線上購物/momo購物網/Yahoo奇摩購物中心)購機送HAKOmini智慧電視盒（AndroidTV、Netflix正版授權，市價約新台幣1980元）。

LED 華碩

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