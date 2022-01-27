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台達電日前遭到駭客攻擊 對營運無重大影響

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
周志宏駁斥部份媒體引用不實消息，指稱台達電有多少台電腦被駭、及被勒索金額，與事實不符。情境示意圖。圖／Ingimage
周志宏駁斥部份媒體引用不實消息，指稱台達電有多少台電腦被駭、及被勒索金額，與事實不符。情境示意圖。圖／Ingimage

電源供應器龍頭大廠台達電（2308）日前公告，元月21日有部分資訊系統遭到駭客網路攻擊，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業；且評估對公司營運無重大影響。國外資安公司26日發布情報指出，此次台達電遭勒索軟體Conti攻擊。

台達電永續長周志宏今（27）日表示，自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理，並已通報政府執法部門與資安單位。他並強調，目前評估對公司營運無重大影響。

周志宏駁斥部份媒體引用不實消息，指稱台達電有多少台電腦被駭、及被勒索金額，與事實不符。

台達電表示，查知網路異常狀態後，立即啟動資安相關防禦機制與應變作業，受影響的資訊系統已陸續回復運作中，公司將持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控以確保資料安全。

台達電 資安 網路攻擊

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