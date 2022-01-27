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康寧去年財報報喜 展望2022年業績持續成長

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

康寧公司（紐約證交所代碼：GLW）今(27)日公布2021年第四季暨全年度業績，並提出對2022年第一季與全年度的展望。

董事長暨執行長魏文德（Wendell P. Weeks）表示，「康寧在第四季延續較去年同期成長的優異表現。康寧在2021年全年度的營收超過140億美元，每股盈餘達到2美元。我們的自由現金流成長近一倍、股息增加9%，且恢復股票回購計畫，使得流通股數量減少5%。我們運用核心能力及『更多康寧應用（More Corning）』策略，在發展組合中抓住了多項長期與短期成長契機。」

魏文德說：「我們的投入資本報酬率達到兩位數，營業利潤率增長230個基點，然而毛利率卻未如預期。隨著營收的增長及我們一整年對價格所採取的行動，我們關注的擴大毛利率，預期在2022年會有所好轉。」

康寧同布揭露財務重點如下：

第四季GAAP與核心營收為37億美元，其中核心營收較去年同期成長12%。全年GAAP與核心營收為141億美元，在光學通訊、顯示科技、生命科學與Hemlock Semiconductor Group的帶動下，核心營收較去年同期成長23%。

第四季GAAP每股盈餘為0.56美元，每股核心盈餘為0.54美元；全年GAAP每股盈餘為1.28美元，每股核心盈餘為2.07美元。

第四季核心毛利率為36.5%，較前一季下降180個基點。一如預期，汽車產量低於正常水準、特殊材料事業群季節性營收降低，以及通貨膨脹等不利因素，都降低了獲利表現。此外，Hemlock Semiconductor Group由於重啟多晶矽產能以支援新的長期太陽能合約，產生了暫時啟動成本。全年核心毛利率增長了110個基點，達到37.1%。

第四季自由現金流為4.25億美元；全年自由現金流為18億美元，自由現金流轉換率為97%。

顯示器玻璃價格預計在2022年第一季將繼續持平。顯示器玻璃供需平衡趨向吃緊。管理團隊預期2022年的整體玻璃供應情況將維持吃緊到平衡狀態，並維持有利的玻璃價格環境。

康寧預期2022年第一季的核心營收將介於35億至37億美元之間，每股核心盈餘將為0.48至0.53美元之間。管理團隊也預期2022年的年營收約為150億美元，利潤成長將較營收成長快速；資本支出將維持與2021年相當的水準。

康寧表示， 顯示科技2021年的營收成長17%，達到37億美元。康寧經歷了十多年來最有利的訂價環境。康寧提高了用於大尺寸電視機的10.5代廠玻璃供貨量，在2021年的顯示器玻璃產量成長幅度，超越了玻璃市場的成長幅度，預期未來幾年大尺寸電視機的複合年成長率將達到十位數字高段。由於電視機營收增加及螢幕尺寸加大，零售市場隨之成長，康寧預期2022年整體玻璃供應情況，將維持吃緊到平衡狀態，且價格也將保持有利的情況。

回顧去年在第四季及一整年中，仍然維持有利的玻璃訂價環境。10.5代廠的產能提升推動銷量強勁成長，速度超越玻璃市場。

營收 康寧

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