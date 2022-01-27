英特爾新處理器性能強於M1 Max 這一點卻大幅落後

集微網消息，最新基準測試數據顯示，英特爾最新的 Alder Lake Core i9 處理器相較前代有顯著的性能提升，但能效比仍低於蘋果 M1 Max晶片。

外媒 Macworld 選用搭載酷睿 i9-12900HK 處理器的微星 MSI GE76 Raider，並在Geekbench 5 中進行跑分，多核平均得分為 12707，比 M1 Max 快約 4%；單核得分為 1838，蘋果 M1 Max 的為 1774，大約快 3.5%。

值得一提的是，測試設備零售價為 3999 美元，大約是 14 英寸 MacBook Pro（M1 Max 晶片）價格的 1.5 倍。

能耗比方面二者差異巨大，GE76 Raider 在測試中達到約 6 小時的離線視頻播放續航時間，明顯低於 MacBook Pro 的 17 小時。跑分過程中，Alder Lake 晶片始終處於 100 瓦功耗上下，峰值高達 140 瓦。M1 Max 則約為 39.7 瓦。GE76 Raider 的風扇在任何操作條件下都非常響，這也和 MacBook Pro形成了鮮明對比。