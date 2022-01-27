聯發科戰鬥團隊成形 未來三年複合成長率可達中雙位數

國內手機晶片龍頭聯發科副董事長暨執行長蔡力行今日主持線上法說會表示，聯發科看好未來智慧終端裝置的蓬勃發展，今年透過公司組織重組調整隊形，加大在運算、連結與智慧終端平台領域的投資與發展，在三大團隊成形推動下，並聚焦手機、智慧終端平台以以及電源管理三大營收動能，對未來三年年複合成長率達中位數深具信心。

蔡力行表示，聯發科技每年驅動超過 20 億台終端裝置，創造用戶更豐富的聯網體驗，是全球少數有能力滿足各類終端裝置的晶片供應商，將可受惠於萬物聯網時代所衍生出的龐大商機。

他強調，聯發科不僅在手機產品有亮眼表現，已發展至多元的產品布局，並具備穩固的基礎與韌性面對潛在市場波動，今年手機、智慧終端與電源管理三大塊皆有各自的成長動能，並將享有均衡且健康的成長。

在多元產品之上，技術持續提升、拓展新應用及高階市場更再添加成長動能。例如 5G、 WiFi 6/6E 等持續技術升級，伴隨相對應的電源管理需求增加，並且拓展新市場如 5G 旗艦手機、5G 及 WiFi 晶片應用在筆電、CPE與更多高階產品、電源管理晶片進入車用、工業用、伺服器等新領域。