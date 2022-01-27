十銓科技電競品牌T-FORCE 首發全新世代PCIe Gen5 SSD

隨著巨量資料所驅動的高速儲存需求來臨，十銓科技（4967）以在儲存方案深耕多年的經驗，將於今年推出新世代PCIe Gen5 SSD，因應世代變化，積極透過領先的技術致力於新品開發，以專業的研發能力與各原廠攜手邁入SSD儲存方案的下一個紀元。

十銓科技將以旗下T-FORCE電競品牌的CARDEA系列搶先發佈PCIe Gen5 SSD，連續讀寫速度可望高達13,000/12,000MB/s以上，且儲存容量高達4TB，是市面上超高效能的PCIe Gen5高階旗艦款SSD。

該公司表示，T-FORCE PCIe Gen5 SSD支持全新NVMe 2.0，在世代轉換下，最新一代T-FORCE Gen5 SSD也將透過獨家技術提升SSD耐用性及使用壽命，使Gen5 SSD以新技術強力支援電競運算市場 (Gaming Computing Market)、影音串流、擴增實境及虛擬實境 (AR/VR) 等新世代主流數位領域。

十銓科技規劃將於2022 第三季量產T-FORCE CARDEA系列PCIe Gen5 SSD，且針對全新Gen5世代的產品散熱需求，十銓科技也將推出多款高效散熱方案，並攜手全球各大主機板廠夥伴，針對市場需求，持續精進新世代SSD的規格與技術。