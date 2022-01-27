智財法院撤銷原判決輕判 聯電回應來了
聯電（2303）被控涉嫌侵害美光營業秘密案，台灣智慧財產及商業法院今 (27) 日就檢察官起訴聯電等人違反營業秘密法一案作出判決，二審智慧財產及商業法院今宣判，原判決撤銷，改輕判聯電罰金2000萬元，遠低於先前台中地院一審的1億元罰金，聯電今日發布相關回應。
聯電表示，對前開判決表示欣慰，並感謝法院依據事實公正裁判。聯電並深切期望檢方尊重上訴審法院之判決，以及聯電與美光公司於2021年11月達成之全球和解，讓本案得以畫下句點。
聯電表示，身為半導體晶圓專工業的全球領導者之一，專注於邏輯及特殊技術，為跨越電子行業的各項主要應用提供高品質的晶圓製造服務。在各領域提供具有競爭力之產品及服務之際，聯電將持續落實並優化有關營業秘密之保護與防免的政策與措施。聯電並將持續盡全力於發展晶圓專工本業，以期在激烈競爭之全球半導體市場上立足，並為我國科技與經濟發展作出積極貢獻。
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