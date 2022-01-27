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鴻海分享防疫新知 病毒可在飛沫中存活三小時

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
鴻海指出，病毒可以在飛沫中存活三小時。圖／鴻海官方臉書
鴻海指出，病毒可以在飛沫中存活三小時。圖／鴻海官方臉書

鴻海（2317）近期召開第200場全球防疫行動會議，針對新冠肺炎啟動防疫機制已經2周年，為集團有史以來，任務最久的專案會議，每次透過100多方的連線，讓亞洲、歐洲、美洲各地的鴻海人共同防疫不間斷。鴻海也指出，新冠病毒在被咳出之後，在飛沫中可以存活三小時，透過空氣和接觸受污染的物體後，可能受到病毒感染，提醒大家要小心！

鴻海於官方臉書中指出，新冠病毒在不同物體表現的存活時間，美國衛生與公眾服務部提出，冠狀病毒在氣溶膠和物體表面上，可以存活數小時至數天，透過空氣和接觸污染的物體後可能受到病毒感染。

鴻海並指出，病毒可以在飛沫中存活三小時、在鋼上存活四小時、在塑膠上存活超過72小時、在外科口罩上存活96小時，鴻海並提醒員工春節防疫⁣十大要點，期許員工防疫不鬆懈、平安過好年。

鴻海

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