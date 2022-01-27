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去年Q4全球NB出貨創新高 今年Q1淡季效應更勝去年

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

由於電源及面板相關IC供給大幅改善，加上運輸、塞港問題開始緩解，及整體商務及部分消費巿場需求仍然強勁，品牌業者大舉衝刺出貨，2021年第4季全球NB出貨(未計可拆卸式機種)表現顯著優於預期，季增近1成，出貨量創歷史新高；但今年第1季因前季出貨基期已高，加上消費淡季、教育領域需求不振等因素，預期出貨將季減超過1成，幅度大於2021年同期，年增率則走緩至5%。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫指出，2021年第4季全球NB出貨大幅季增，除惠普(HP)及聯想分別在商用面板及電源IC供應大幅改善，衝刺大量遞延訂單外，蘋果(Apple)高階新機及平價機款旺季需求皆優於預期，共同帶動全球出貨創下逾6,700萬台新高，其中，惠普出貨重回龍頭地位，蘋果則晉升一名至第四。

今年第1季前六大品牌出貨皆將較前季衰退，預期惠普及蘋果表現相對佳。惠普因前季未滿足的商務訂單較對手多，加上歐亞商務需求仍強，可望抵消部分消費及教育巿場不振；第二名聯想因主攻消費巿場淡季效應顯著，預期衰退程度較高；戴爾(Dell)因受缺料影響小於對手，手上未滿足的訂單較少，第1季商務及消費機出貨皆將出現2位數衰退。

蘋果第1季預期仍有部分高階新機因上季缺料而無法滿足的遞延訂單，因此淡季效應將小於往年；華碩則因前季出貨創歷史新高，消費及電競機第1季出貨皆將明顯減少；宏碁因Chromebook標案需求力道不足，第1季出貨將季減近1成。

台灣代工廠表現方面，廣達因來自蘋果高階NB訂單需求仍強，第1季占比可維持不墜；英業達因惠普商務訂單拉貨力道仍佳，將為第1季占比唯一增長的代工廠。

惠普 蘋果 NB

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