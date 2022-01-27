智慧財產及商業法院就美光案作出判決 聯電表欣慰

智慧財產及商業法院今（27）日就檢察官起訴聯電（2303）等人違反營業秘密法一案作出判決，聯電針對判決結果表示欣慰，並感謝法院依據事實公正裁判。

聯電強調，深切期望檢方尊重上訴審法院的判決，及聯電與美光公司已在2021年11月達成全球和解，讓本案得以畫下句點。

聯電表示，身為半導體晶圓專工業的全球領導者之一，專注於邏輯及特殊技術，為跨越電子行業的各項主要應用提供高品質的晶圓製造服務。在各領域提供具有競爭力之產品及服務之際，將持續落實並優化有關營業秘密之保護與防免的政策與措施。

聯電強調，將持續盡全力在發展晶圓專工本業，以期在激烈競爭之全球半導體市場上立足，並為我國科技與經濟發展作出積極貢獻。