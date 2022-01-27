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創意估首季季減幅約二位數 全年營收及獲利仍可創新高

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

台積電轉投資的創意（3443）今日舉行線上法說會，預估首季因量產業務量減少，致本季營收將季減2位數百分比，但全年營收及獲利仍會成長，續創新高。

今日的法說會也是創意總經理交接的一場法說會，由共同總經理陳超乾回顧去年營運成果，由新唐總經理接任創意共同總經理戴尚義展望今年營運。

陳超乾已訂5月19日退休，並由戴尚義擔綱。

戴尚義表示，第1季業績將因季節性因素會比去年第4季低。創意財務長錢培倫補充，主因營收比重較高的量產業務將季減2位數百分比，影響整體第1季營收季減2位數百分比。

錢培倫說，今年公司全年委託設計服務（NRE）業績可望成長2位數百分比，量產業務在固態硬碟（SSD）、網通及數位相機客戶需求成長推升下，業績也將成長2位數百分比。

戴尚義表示，台積電預估今年美元營收可望成長25%至29%，展望令人驚艷，他不敢認為創意會有一樣的表現，但會持續努力。

創意稍早公布去年第4季合併營收為49.1億元，季增36.9%且創單季新高，稅後純益5.14億元，為單季歷史次高，季增23.3％、年減15.3％，每股純益為3.84元；去年全年合併營收為151.07億元，年增11.3％，連兩年創新高，毛利率34.6％，稅後純益14.6億元，年增71.7％，每股純益為10.9元，都創新高，且首次賺逾一個股本。

陳超乾表示，去年供應鏈短缺，各行各業缺工、缺料、缺產能，為史上最大缺口，供應不平衡是他在半導體業界30多年來首見。創意NRE主流產品已推進到7奈米、5奈米，應用以AI及網通為主。至於IP業務貢獻650萬至700萬美元營收，預期今年在高頻寬記憶體（HBM）及GLink快速推進，IP業務可貢獻2700萬至2800萬美元，比去年倍增。

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