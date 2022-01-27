台灣半導體市占傲視全球 暢旺需求至少熱到2025年

台積電（2330）牛年持續蟬聯市值最高企業，聯發科（2454）、聯電（2303）等市值也高居台股前十大市值企業，台積電為全世界晶圓代工產業的領頭羊，市占率超過五成，PGIM保德信科技島基金經理人葉獻文表示，根據估計，今年半導體營收可望突破5,000億美元，改寫過去10年首見連三年正成長的亮眼成績，看好晶片除了電腦、手機外，還成為許多產品不可或缺的元件，有望讓整體產業景氣一路旺到2025年。

葉獻文指出，統計顯示，合計國內晶圓代工指標大廠，台灣的晶圓代工市占率在全球高達64%，其中，護國神山台積電市占率53.1%，高居榜首，第二名的韓國三星市占率為17.1%，除晶圓代工龍頭廠商之外，另外還有四家台灣晶圓代工大廠也擠進全球前十大市占排行榜中。

葉獻文強調，看好全球經濟復甦推升終端需求暢旺延續，加上高通、輝達、Intel等高需求客戶訂單加持，晶圓代工產能供不應求，摩根大通預期未來數年，台廠不論5奈米或3奈米先進製程都居全球領先地位，5奈米市占有望高達9成，3奈米市占可望在8~9成的水準。

除了先進製程，葉獻文說明，成熟製程方面，儘管近兩年全球晶片業資本支出大幅提升，但投資在成熟製程的比例明顯偏低，大環境又有原物料價格在通膨推升下走揚，及全球成熟製程需求居高不墜等因素，預期今年將延續去年以來的賣方價格主導優勢。

事實上，晶片供需大幅失衡已經點燃全球供應鏈緊急擴產風潮，葉獻文分析，英特爾預期今年資本支出將上看280億美元，同時宣布將斥資200億美元興建至少兩座研發和生產先進晶片為主的晶圓廠，預計最快2025年前可投入產能；台積電今年晶圓廠擴產資本支出將達400~440億美元，三星電子則表示2021~2023年將透過擴廠提升產能，預計總資本支出規模將達2,050億美元。

葉獻文認為，雖然聯準會加速緊縮與升息步伐，短線影響包括台股在內的投資信心，市場波動也隨之加劇，不過預期市場將先蹲後跳，待升息啟動且市場皆消化完相關訊息後，將重新反映景氣向上的樂觀態勢，台股科技類股特別是半導體產業，往往能優先反映全球景氣成長優勢，在位居全球科技發展要角的利基優勢上，有望見到台股科技股率先領頭揚升。