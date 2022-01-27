十銓今年拚電競及工控 年營收目標成長二成

記憶體模組廠十銓科技（4967）對於今年以來市況指出，DRAM價格已出現一波反彈，而NAND Flash價格僅小幅修正，整體市況優於市場研究機構先前預期，該公司認為，最遲第2季記憶體價格就可望小幅回升，對今年全年記憶體產業維持正向看法，該公司今年目標將鎖定布局已久的工控產品及近幾年持續的成長的電競產品，在二大產品線搶攻市場下，公司今年營收將挑戰年成長二成水準。

對於去年以來的全球記憶體市況，十銓表示，其實去年市場研究機構及法人就一路看壞市場，但上半年市況相對亮眼，但進入第3季確實出現消化下游及原廠庫存情況，記憶體合約價及現貨價也都出現修正，原本研調機構及市場法人認為行情將一路壞到年底，市況僅修正一季，到第4季就出現DRAM標準型產品價格已出現反彈情況，NAND Flash價格僅小幅修正，整體第4季以來市況明顯優於先前外界預期。

十銓認為，第1季記憶體價格再修正幅度有限，而按照過去經驗，進入第2季之後，需求將開始為下半年的旺季加溫，預料最遲今年第2季包括DRAM及NAND Flash就可望明顯回穩，甚至有機會小幅回升。

十銓在今年的營運布局上，該公司表示將以工控及電競做為二大主軸，十銓投入工控領域已有好幾年時間，過去都是客製化為主的模式，但今年起將以和EMS廠、ODM廠等客戶進行合作研發的模式的進行，不僅能更符合客戶需求，公司研發團隊也能持續提升能力，以營運比重來看，今年十銓在泛工控領域的產品佔營運佔比，希望能夠站上10%以上水準。

至於電競品牌則是持續著重在歐美市場，並以電商平台行銷，近一年以來，十銓電競產品在歐美市場快速成長，今年將持續衝高市場佔比，今年公司整體營收將以年成長二成為目標，希望到92億元以上水準。