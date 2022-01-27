31家上市櫃公司董事平均酬金逾千萬元 中信金居冠

台灣證券交易所、櫃買中心今（27）日發布上市櫃公司2020年度董監酬金實際支領數據，其中，董事平均酬金「千萬俱樂部」成員達31家，其中上市達30家，並由中信金（2891）以平均酬金5,794萬元拿下第一，台積電（2330）5,4890萬元居次，國巨（2327）5,156萬元排第三；至於上櫃公司僅一家穩懋（3105）以1,756萬元躋身千萬之列。

2020年第二階段上市櫃公司董監酬金實際支領數據出爐，董事平均酬金逾千萬的30家上市公司包括：中信金、台積電、國巨、大立光（3008）、統一（1216）、元大金（2885）、和泰車（2207）、台新金（2887）、萬海（2615）、開發金（2883）、國喬（1312）、光寶科（2301）、台泥（1101）、英業達（2356）、統一超（2912）、永豐金（2890）、巨大（9921）、彩晶（6116）、亞泥（1102）、和碩（4938）、富邦金（2881）、美利達（9914）、緯創（3231）、遠東新（1402）、中保科（9917）、台中銀（2812）、旺宏（2337）、第一金（2892）、豐泰（9910）以及瑞昱（2379）。

前十企業平均董事酬金中，中信金、台積電、國巨達5,000萬元以上，接續是大立光3,389萬元、統一2,885萬元、元大金2,840萬元、和泰車2,506萬元、台新金2,338萬元、萬海2,262萬元及開發金2,214萬元。

整體而言，雖有台積電、大立光、國巨等董事平均酬金名列前茅，但30家公司只有十家為電子業，傳產業多有十二家，另金融業也有八家。

上櫃公司方面，平均董事酬金由穩懋以1,756萬元居冠，康和證（6016）、元大期貨各以807萬元、757萬元分居第二、第三，鈊象（3293）751萬元排名第四，環球晶（6488）則以708萬元排名第五，

欣銓（3264）、中美晶（5483）、世界（5347）、龍巖（5530）、聖暉（5536）依序為第六至第十名，金額在500萬元以上。以前十名來看，半導體產業占半壁江山，如以電子業區分則共達六家，顯見櫃買市場與集中市場結構大不同。