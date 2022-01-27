力積電去年創獲利新高 外界今年關注七焦點這邊看

晶圓代工大廠力積電（6770）於25日舉行法說會，公布去年第4季財報與今年首季的營運展望，並回應多項外界關注焦點議題。經濟日報為您整理力積電法說會七大重點如下，可快速掌握晶圓代工產業的後市展望。

1.去年EPS為4.92元

2021年，力積電全年毛利率42%，年增18個百分點，稅後純益160.92億元，年增3.22倍，每股純益4.92元，創獲利新高。

2.今年營收及獲利再成長，續寫新猷

董事長黃崇仁表示，目前需求仍強勁，預估今年價格會比較穩定，公司約有7、8成產能是簽長約，今年營收年成長10%「沒問題」。

法人估，力積電今年營收將超過800億元，獲利則達200億元以上，下半年毛利率可跨過五成大關，全年拚賺逾半個股本，每股純益超過5元，營收、獲利再次改寫新猷。

3. 銅鑼廠將開始貢獻營收

力積電銅鑼廠約將於9、10月搬進設備，預計明年下半年產出並開始貢獻營運，公司也已開發出銅製程40奈米、28奈米。

4.成熟製程不可能發生供過於求情況

總經理謝再居指出，公司目前與客戶簽長約已簽足簽滿，約佔產能7成多， 對下半年沒有供過於求的感覺，也不可能發生供過於求情況。

另外，外資對台積電（2330）大舉擴先進製程有信心，但相對先進製程的周邊IC需求其實更大。

5.看好車用IC成長態勢

黃崇仁強調，由於車用先進輔助駕駛系統（ADAS）相關IC多採用成熟製程生產，力積電剛好可支援相關需求，搭上相關熱潮。

6.晶圓代工價格走勢續漲

黃崇仁認為，今年漲價幅度不會像去年一樣很猛地拉升，預期漲幅約5%至10%；謝再居補充，力積電本季價格、出貨量將與去年第4季相近，新邏輯產能長約價格將從第2季末開始顯現。

7.分離式元件業績持續成長

黃崇仁點出，特殊應用驅動IC、電源管理IC兩大產品需求持續吃緊，客戶願意用更高價格獲取產能，隨著8吋產能持續擴充，分離式元件業績也將持續成長。