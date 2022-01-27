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農曆年再一波紅包！鴻海績效獎金出爐 員工再領3-5個月

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
鴻海（2317）再灑幣！傳出除了先前發放的年終獎金、尾牙的抽獎獎金之外，年度績效獎金又在昨（26）日匯到員工戶頭，讓員工過好年！圖為鴻海線上嘉年華活動。鴻海/提供
鴻海（2317）再灑幣！傳出除了先前發放的年終獎金、尾牙的抽獎獎金之外，年度績效獎金又在昨（26）日匯到員工戶頭，讓員工過好年！圖為鴻海線上嘉年華活動。鴻海/提供

鴻海（2317）再灑幣！傳出除了先前發放的年終獎金、尾牙的抽獎獎金之外，年度績效獎金又在昨（26）日匯到員工戶頭，讓員工過好年！

鴻海在上周日尾牙獎項祭出億元規模，包括百萬現金大獎、15輛豪車抽獎後，年度績效獎金也在昨日入帳，有網友說，這次績效獎金約為3至5個月，但仍要看員工所在的個別事業單位業績和個人績效而定。

據悉，鴻海集團獎金有三大部分，鴻海保障14個月年薪，每年多發的2個月年終，會在每年的12月31日發放，其次是績效獎金部分，則於農曆年過年前發放，至於年度分紅獎金，則於每年9月底、10月初發放，約在每年的中秋節前後。除了三大獎金，還有尾牙的抽獎紅包，可以說鴻海回饋員工不手軟。

鴻海 尾牙 中秋節

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