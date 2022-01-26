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三星Galaxy S22要來了 台系供應鏈歡呼

經濟日報 / 記者謝艾莉陳昱翔／台北即時報導
智慧手機品牌大廠三星今（26）日正式向外界發出邀請函，宣示年度旗艦新機Galaxy S22系列將在2月9日正式登場，由於是非蘋陣營2022年首發新機，備受外界關注。圖／路透社
智慧手機品牌大廠三星今（26）日正式向外界發出邀請函，宣示年度旗艦新機Galaxy S22系列將在2月9日正式登場，由於是非蘋陣營2022年首發新機，備受外界關注。圖／路透社

智慧手機品牌大廠三星今（26）日正式向外界發出邀請函，宣示年度旗艦新機Galaxy S22系列將在2月9日正式登場，由於是非蘋陣營2022年首發新機，備受外界關注，若能順利開出銷售紅盤，有助於雙鴻（3324）、超眾（6230）、大立光（3008）、晶技（3042）、GIS-KY（6456）等供應鏈有望業績吃補。

據悉，三星今年Galaxy S22系列向供應鏈拉貨的時序較過往稍晚，主要是受到上游IC缺料影響，但近二個月已積極向零組件廠拉貨，因此被市場推測新機上市時程不遠了。

據悉，三星智慧手機的散熱模組主要由雙鴻、超眾瓜分訂單，而鏡頭則採用大立光，晶技則提供石英元件，而GIS-KY負責供應屏下指紋辨識模組。法人認為，雖然去年三星新機銷售不如市場預期，但今年多項規格大幅升級，若可吸引用戶青睞，將有助於台系供應鏈淡季不淡。

針對三星新機拉貨概況，國內供應鏈均不予置評。法人指出，三星之前Galaxy S20、S21的銷售量都受到新冠肺炎衝擊影響，而今年S22系列能否重返榮耀，外界都在等著看，畢竟這是非蘋陣營今年第一款旗艦機，銷售好壞將成為上半年智慧手機市場風向球。

據韓媒體報導，三星在2021年約生產2.4億支手機，與合作夥伴華勤聯合開發約6000萬支手機，合計生產約3億支手機，出貨量則為2億支左右。表現不足最初預期的3億支出貨量，主要原因是工廠從中國大陸搬遷至越南後，當地一系列環境因素導致生產遇到障礙。

然而，最讓三星感到失望的還有近年來旗艦機表現低迷，往年Galaxy S系列出貨量約在3500至4000萬支，而去年S21系列全年度出貨量只有2500萬支，等於出貨量較過往腰斬一半。

今年三星旗艦機捲土重來，預期在處理器、鏡頭等方面將大幅升級，同時外界推測將至少有Galaxy S22、Galaxy S22+、Galaxy S22 Ultra等三款機種，期盼藉此搶攻上半年智慧手機市場商機。

至於售價方面，目前市場猜測，Galaxy S22系列的起跳價為 1,249 歐元，大致與前代相同，但是 S22 Ultra 的起跳容量將會是8/128GB，而不是 S21 Ultra 的 12/128GB，記憶縮水等於變相漲價，另外 12/256GB 與 12/512GB 售價則為1,349以及 1,449歐元。也有專業人士認為，這可能與疫情、通膨跟零件缺貨的狀況有關。

智慧手機 三星

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