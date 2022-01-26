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鴻海砸200億 江西贛州擴產iPhone精密機構件

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海（2317）集團今（26）日公告，代子公司河南裕展精密科技有限公司公告，取得富聯精密科技（贛州）有限公司股權，交易總金額為人民幣50億元（新台幣約219.5億元），河南裕展精密及富聯精密皆為鴻海集團旗下公司。鴻海指出，取得之目的為長期投資。據悉，鴻海子公司間資金移轉，主要是落實先前中國大陸江西贛州投資案，擴產蘋果iPhone相關精密機構件業務。

據了解，此次鴻海集團內部子公司資金調度，主要是落實去年8月工業富聯所屬iPEBG產品事業群與大陸江西贛州經濟技術開發區洽談智慧型手機機構件投資事宜，鴻海集團為了接下來在贛州當地擴產，因此進行資金轉移。

根據陸媒先前報導，工業富聯旗下iPEBG產品事業群資深副總經理向緒宏去年前往江西贛州經濟技術開發區拜會，洽談iPEBG事業群的智慧型手機機構件投資贛州經開區相關事宜，並考察標準廠房建設規模、廠房規格、建設進度、生活配套以及週邊環境等方面情況。

產業人士表示，iPEBG產品事業群目前在河南鄭州綜合保稅區生產iPhone相關精密機構件，隨著鴻海資金到位，接下來在江西贛州也將生產iPhone相關精密機構件。

鴻海 智慧型手機

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