Gogoro和Electrum合作 發展印尼兩輪電動機車生態系統

Gojek 和 TBS Energi Utama 的合資公司 Electrum，宣布與全球電池交換技術領導者 Gogoro 簽署合作備忘錄。透過這份合作備忘錄，Gogoro 和 Electrum 將共同合作，致力加強開發印尼電動車輛的基礎設施，且專注於兩輪電動機車和高效率電池的發展。

在此之前，Gogoro 也已宣布與鴻海、印尼電池公司 (IBC) 和 Indika 能源公司 (PT. Indika Energy) 建立聯合合作夥伴關係。藉由這兩項重要的合作，將為印尼打造全面的電動車生態系統。

Gogoro 和 Electrum 的最新合作計畫，是利用雙方的跨領域專業技術，同步進行上下游資源整合，憑藉雙方各自的優勢，致力發展出完整的電動車輛產業鏈，使印尼成為全球永續發展領域的領導者。這項合作進一步強化 Gogoro 和 Gojek 之間原本存在的合作關係，Gogoro 和 Gojek 目前已經在雅加達南部進行智慧電動機車和電池交換站的先期試點計劃。

同時身兼 Electrum 總裁和 TBS 副總裁的 Pandu Sjahrir 表示：「作為印尼電動車輛產業的技術領導者，Electrum 的目標是加速發展印尼交通運輸電動化。我們充分理解要實現這項雄心勃勃的目標，需要導入世界級的技術。因此我們很高興能與 Gogoro 合作，獲得 Gogoro 所提供的高效率交通運輸和能源解決方案平台，這些都是市場上最領先的技術。一如既往，我們專注於為印尼提供潔淨的交通解決方案，乃是基於我們管理環境和服務社區的使命，以及為印尼的能源獨立和國家氣候倡議作出貢獻。」

同時擔任 Electrum 董事和 Gojek 執行長的 Kevin Aluwi 指出：「 Gojek 和 Gogoro 去年已經展開在雅加達南部的合作計畫，目前已經導入數百輛 Gogoro 智慧電動機車和電池交換站，得到很好的評價。與 Gogoro 合作，能夠讓我們處在最有利的市場地位，進而改變印尼民眾的通勤方式，並實現我們 2030 年車隊完全電動化的目標。」

Gogoro 和 Electrum 之間的合作，目標使 Gojek 和 TBS 的 2030 年零排放承諾可以順利實現，屆時 Gojek 旗下車隊將 100% 使用電動機車。同時，TBS 將投資於潔淨和可再生能源發展。Gojek 和 TBS 的目標都是加快進程，以努力實現提供印尼更潔淨的空氣。

Gogoro 亦於今年 1 月 21 日宣布與鴻海、印尼電池公司 (IBC) 和 Indika 能源公司 (PT. Indika Energy) 建立聯合合作夥伴關係，在印尼建立一個開放且全面的電動車輛生態系統；該生態系統初期有四位創始成員，預期將來會有更多的移動產業公司加入。

此次的合作將從電池製造 (包括電池芯、電池模塊和電池組) 開始，發展四輪電動汽車、兩輪電動機車和電動巴士 (E-Bus) 產業。合作範圍還包括電動汽車配套產業的發展，涵蓋儲能系統 (ESS) 、電池交換與交換站、電池回收以及電池和電動車領域的研發 (R&D) 。透過與這些全球知名領導者建立合作夥伴關係，將讓 Gogoro 與夥伴們可以攜手實踐對印尼的永續發展承諾。