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聯發科再推迅鯤新晶片 主攻頂級Chromebook應用
晶片大廠聯發科（2454）於26日發表主攻頂級Chromebook應用的迅鯤Kompanio 1380晶片，採用6奈米製程生產，首發搭載1380平台的宏碁（2353）Chromebook Spin 513產品已問世，其他新產品預計也將於近期陸續亮相。
聯發科表示，迅鯤系列平台已廣為客戶採用，打造出受歡迎的Chromebook筆電及平板裝置。迅鯤1380可為使用者提供出色的行動運算體驗及長效續航力，也能讓裝置體積更為輕薄短小。
聯發科提到，迅鯤1380具備8核心CPU，其中包含4個Arm Cortex-A78核心，有效提升反應速度。同時，其5核心Arm Mali-G57 GPU支持快速、生動的視覺呈現，並配置多核心AI處理器，專門處理AI相機及AI語音等任務，同時優化續航力。
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