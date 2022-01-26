威剛推全新工業級記憶體 搶佔HPC及5G商機

記憶體模組大廠威剛科技（3260），於今（26）日正式發表DDR5 U-DIMM與SO-DIMM工業級記憶體。相較於上一代DDR4，在效能、容量、功耗、可靠性有著跨世代的革新，威剛看好新產品效能，將有利該公司搶佔高效運算與5G網通市場相關商機。

目前威剛DDR5 U-DIMM工業級記憶體已正式量產，DDR5 SO-DIMM則緊接著在Q1上市，將率先導入伺服器、工業電腦、網通等應用。除了現有規格之外，威剛也加快研發進度，將開發更多如R-DIMM、ECC、VLP DIMM、寬溫等規格，為進入高速運算的新世代奠定硬體的堅實基礎。

據市場調研機構Omdia分析，2022年DDR5在記憶體市場所佔的比重將為10%，2024年將進一步擴大至43%，尤其在工業伺服器市場更將被廣泛採用；包括5G網通、HPC高效運算、工業自動化、智慧醫療等相關應用也將得益於DDR5技術，加速應用落地時程。

威剛首波正式量產的DDR5 U-DIMM工業級記憶體，嚴選三星原廠優質顆粒，提供8/16/32GB等三種容量，外觀上採用雙排288-pin設計，適用於邊緣計算、物聯網、5G、工業電腦等領域。在性能和效率上，DDR5相較於DDR4的最高3200 MT/s，傳輸效率提升了50%，速度高達4800 MT/s，同時兼具1.1V超低電壓的優點，更加節能省電。

此外，威剛DDR5工業級記憶體皆配有「電源管理IC (PMIC)」，通過將一個5V的電源管理IC從主機板移至記憶體上，可更有效率地讓電壓維持穩定、提高記憶體的可靠度和性能。為滿足5G應用大數據分析、深度學習與高效能運算等需求，威剛DDR5工業級記憶體還導入On-die ECC糾錯機制，以保證資料傳輸的穩定精準。