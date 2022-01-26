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威剛科技發表DDR5 技術記憶體 攻物聯網市場

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
據市場調研機構Omdia分析，2022年DDR5在記憶體市場所佔的比重將為10%，2024年將進一步擴大至43%，尤其在工業伺服器市場更將被廣泛採用。圖／路透社
據市場調研機構Omdia分析，2022年DDR5在記憶體市場所佔的比重將為10%，2024年將進一步擴大至43%，尤其在工業伺服器市場更將被廣泛採用。圖／路透社

記憶體模組大廠威剛（3260）今（26）日正式發表DDR5 U-DIMM與SO-DIMM工業級記憶體，相較於上一代DDR4，在效能、容量、功耗、可靠性有著跨世代的革新，看好2022年至2024年DDR5在記憶體市場所佔的比重將從10%擴大至43%，搶先布局龐大商機。

據市場調研機構Omdia分析，2022年DDR5在記憶體市場所佔的比重將為10%，2024年將進一步擴大至43%，尤其在工業伺服器市場更將被廣泛採用，包括5G網通、HPC高效運算、工業自動化、智慧醫療等相關應用也將得益於DDR5技術，加速應用落地時程。

威剛表示，首波正式量產的DDR5 U-DIMM工業級記憶體，嚴選三星原廠優質顆粒，提供8/16/32GB等三種容量，外觀上採用雙排288-pin設計，適用於邊緣計算、物聯網、5G、工業電腦等領域，同時通過嚴苛驗證測試的DDR5 SO-DIMM工業級記憶體同樣採用三星原廠優質顆粒，提供8/16/32GB等三種容量。

威剛分析，在性能和效率上，DDR5相較於DDR4的最高3200 MT/s，傳輸效率提升了50%，速度高達4800 MT/s，同時兼具1.1V超低電壓的優點，更加節能省電；威剛DDR5工業級記憶體皆配有「電源管理IC (PMIC)」，通過將一個5V的電源管理IC從主機板移至記憶體上，可更有效率地讓電壓維持穩定、提高記憶體的可靠度和性能。

威剛強調，作為工業嵌入式存儲專家，公司可依客戶需求提供多樣的客製化服務，例如30µ PCB鍍金層，能增強產品的耐用度和壽命；抗硫化(Anti-Sulfuration)和三防膠(Conformal Coating)技術，則可保護記憶體抵抗外在污染、灰塵或濕度所產生的不良影響，確保工業設備在惡劣環境下仍能穩定運行，並大幅提升記憶體的耐用度。

目前，威剛DDR5 U-DIMM工業級記憶體已正式量產，DDR5 SO-DIMM則緊接著在今年首季上市，將率先導入伺服器、工業電腦、網通等應用，除了現有規格之外，威剛也加快研發進度，將開發更多如R-DIMM、ECC、VLP DIMM、寬溫等規格，為進入高速運算的新世代奠定硬體的堅實基礎。

記憶體模組 威剛

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