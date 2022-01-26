快訊

評／三軍直升機進駐玉山艦 海軍陸戰隊能三棲作戰嗎？

涉及範圍驚人！確診雜誌編輯滿滿足跡曝 頻繁搭捷運、逛百貨

宜鼎看好2022年智能應用翻倍成長 為公司挹注成長動能

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

工業級儲存與嵌入式周邊大廠宜鼎國際（5289）今日宣布，公司完成智慧物聯網（AIoT）布局，看好2022年智能應用將翻倍成長，公司也鎖定全球電動車智慧城市發展，布局相關智慧應用。

宜鼎表示，公司這幾年積極擘劃集團AIoT藍圖，繼2018年成立全球AIoT聯盟、2019年於美國、中國舉辦AIoT高峰會後，2021年更擴大整合子公司產品與研發量能，共同打造All-round Service（全方位整合服務），並於2021年協助上千家客戶成功將智能應用落地，並將持續提供全球企業高效率的客製化服務與多元的AIoT智能解決方案。

回顧2021年，宜鼎強調公司在AIoT智能應用市場大有斬獲，精準掌握歐美及中國市場的強勁智能發展需求，應用領域遍及5G網通、智慧城市、智慧交通等領域。

宜鼎便以工業級寬溫DRAM模組、工業級固態硬碟與子公司安捷科的高精度GPS定位技術，在電動車物流領域協助提升商品配送穩定度與送貨效益。

至於因新冠疫情而加速發展的服務型機器人領域，宜鼎也導入高度客製的工業級儲存解決方案，在後疫情時代借助科技能量，減少人際接觸機會，在醫療院所、飯店旅宿與國際機場等服務型場域，極具發展潛力。

宜鼎董事長簡川勝表示，宜鼎以智慧儲存的本業為核心，整合集團能量，串聯起資料蒐集、儲存、管理、傳輸、計算、學習與應用環節，具體幫助客戶在全球垂直市場實踐智能應用落地。

簡川勝進一步說，自宜鼎制定集團AIoT經營方針以來，在全球已累積上千項AIoT智能專案，成為全球AIoT智能發展的關鍵角色之一。

展望2022年，宜鼎國際總經理室特助張獻文說，雖然全球疫情仍存在不確定性，但全球企業經過去兩年的疫情洗禮，已逐漸建立起相對穩健的營運策略。宜鼎看好2022年全球AIoT智能應用仍將高速發展，尤其根據這些年來的觀察，可明顯感受全球企業的智能化需求不斷增加，期許帶動宜鼎AIoT專案數量倍增的好表現。

宜鼎也看好全速發展中的電動車市場，將帶動智慧巴士、智慧物流、智慧車隊管理與充電樁等基礎設施需求。此外，隨世界各國積極發展5G應用，也將帶動智慧城市與新基建需求，宜鼎 也預期在智慧路燈、安防監控等領域都能看見AIoT智能應用開花結果。

疫情 智慧城市 電動車

延伸閱讀

宜鼎集團AIoT布局有成 鎖定全球電動車與智慧城市發展

ABF載板缺口持續緊俏 南電看好今年營運雙位數成長

車廠加速轉型 2025年全球電動車滲透率將達32.8%

聯電Q4毛利率逼近四成 全年EPS達4.57元創新高

相關新聞

Gogoro和Electrum合作 發展印尼兩輪電動機車生態系統

Gojek 和 TBS Energi Utama 的合資公司 Electrum，宣布與全球電池交換技術領導者 Gogor...

威剛科技發表DDR5 技術記憶體 攻物聯網市場

記憶體模組大廠威剛（3260）今（26）日正式發表DDR5 U-DIMM與SO-DIMM工業級記憶體，相較於上一代DDR...

聯發科再推迅鯤新晶片 主攻頂級Chromebook應用

晶片大廠聯發科（2454）於26日發表主攻頂級Chromebook應用的迅鯤Kompanio 1380晶片，採用6奈米製...

台積電超越大陸網路巨頭騰訊 成為亞洲市值最高公司

得益於市場對半導體的需求不斷增長，台積電以市值6,000億美元，超越大陸網路龍頭騰訊，成為亞洲市值最高的公司。

創見新工業級PCIe M.2固態硬碟 儲存效能與耐用度提升

記憶體模組廠創見（2451）今（26）日發表新一代112層3D NAND工業級PCIe M.2固態硬碟，搭載PCIe G...

聯發科發表迅鯤1380頂級Chromebook晶片

國內手機晶片龍頭聯發科朝多元發展，今日發表採用台積電6奈米製程的迅鯤（Kompanio） 1380晶片，為頂級Chrom...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。