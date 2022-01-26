宜鼎看好2022年智能應用翻倍成長 為公司挹注成長動能

工業級儲存與嵌入式周邊大廠宜鼎國際（5289）今日宣布，公司完成智慧物聯網（AIoT）布局，看好2022年智能應用將翻倍成長，公司也鎖定全球電動車與智慧城市發展，布局相關智慧應用。

宜鼎表示，公司這幾年積極擘劃集團AIoT藍圖，繼2018年成立全球AIoT聯盟、2019年於美國、中國舉辦AIoT高峰會後，2021年更擴大整合子公司產品與研發量能，共同打造All-round Service（全方位整合服務），並於2021年協助上千家客戶成功將智能應用落地，並將持續提供全球企業高效率的客製化服務與多元的AIoT智能解決方案。

回顧2021年，宜鼎強調公司在AIoT智能應用市場大有斬獲，精準掌握歐美及中國市場的強勁智能發展需求，應用領域遍及5G網通、智慧城市、智慧交通等領域。

宜鼎便以工業級寬溫DRAM模組、工業級固態硬碟與子公司安捷科的高精度GPS定位技術，在電動車物流領域協助提升商品配送穩定度與送貨效益。

至於因新冠疫情而加速發展的服務型機器人領域，宜鼎也導入高度客製的工業級儲存解決方案，在後疫情時代借助科技能量，減少人際接觸機會，在醫療院所、飯店旅宿與國際機場等服務型場域，極具發展潛力。

宜鼎董事長簡川勝表示，宜鼎以智慧儲存的本業為核心，整合集團能量，串聯起資料蒐集、儲存、管理、傳輸、計算、學習與應用環節，具體幫助客戶在全球垂直市場實踐智能應用落地。

簡川勝進一步說，自宜鼎制定集團AIoT經營方針以來，在全球已累積上千項AIoT智能專案，成為全球AIoT智能發展的關鍵角色之一。

展望2022年，宜鼎國際總經理室特助張獻文說，雖然全球疫情仍存在不確定性，但全球企業經過去兩年的疫情洗禮，已逐漸建立起相對穩健的營運策略。宜鼎看好2022年全球AIoT智能應用仍將高速發展，尤其根據這些年來的觀察，可明顯感受全球企業的智能化需求不斷增加，期許帶動宜鼎AIoT專案數量倍增的好表現。

宜鼎也看好全速發展中的電動車市場，將帶動智慧巴士、智慧物流、智慧車隊管理與充電樁等基礎設施需求。此外，隨世界各國積極發展5G應用，也將帶動智慧城市與新基建需求，宜鼎 也預期在智慧路燈、安防監控等領域都能看見AIoT智能應用開花結果。