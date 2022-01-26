創見新工業級PCIe M.2固態硬碟 儲存效能與耐用度提升

記憶體模組廠創見（2451）今（26）日發表新一代112層3D NAND工業級PCIe M.2固態硬碟，搭載PCIe Gen4 x4與PCIe Gen3 x4 高速傳輸介面，提供M.2 2280尺寸規格，容量選擇高達2TB，全面提升硬碟儲存效能與耐用度，可望為AIoT、5G、企業伺服器與工業電腦應用提供更穩固的儲存解決方案。

創見指出，受惠於新一代112層3D NAND快閃記憶體的技術突破，每單位顆粒容量可高達1Tb，與96層堆疊技術相比提高了近兩倍，除晶圓密度提升，112層3D NAND也具備更快的傳輸速度，讀寫效能可提高50%，創見112層3D NAND工業級固態硬碟耐用度達3K次抹寫週期（P/E cycles），可在-20°C到75°C的類寬溫（Extended Temperature）溫度範圍下穩定運作，所有產品皆經過嚴苛的品質檢驗與測試，確保耐用度與可靠度可支援高工作負載的工業應用。

創見表示，工業級PCIe M.2固態硬碟MTE720T，亦搭載PCIe Gen4 x4高速傳輸介面，符合NVMe 1.4 通訊協定，採用8通道控制器，內建DDR4 DRAM快取，大幅提升隨機存取效能，讀寫速度最高可達7,400 MB/s與 6,000 MB/s，適合大量資料傳輸。

此外，創見採用邊緣補強技術（Corner Bond）與 30µ” 金手指，保護關鍵元件並提升硬碟插拔次數，加強抗震與耐用程度，為工業應用帶來更優異穩定的儲存表現。

創見強調，112層3D NAND工業級PCIe M.2固態硬碟亦搭配先進韌體技術，內建ECC自動糾錯功能、全區平均抹寫（Global Wear Leveling）、故障區塊管理技術、Garbage Collection、S.M.A.R.T.監控分析，以及動態熱能管理機制協助監控硬碟溫度，防止裝置過熱，強化資料存取的穩定性與正確性。