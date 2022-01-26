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TrendForce：今年Wi-Fi 6、6E有望成主流技術

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

隨著智慧家庭、物流、製造等終端場景其遠端、無人的需求倍增，使Wi-Fi技術迭代更新。根據TrendForce研究顯示，目前各代技術中，以Wi-Fi 5（802.11ac）為主流，Wi-Fi 6、6E（802.11ax）則處於推廣階段；如若要滿足元宇宙等產業願景的通訊需求，有不少大廠將目標鎖定在下一代更快、更穩的802.11be，亦即俗稱的Wi-Fi 7。考量技術特性、成熟度、與產品認證現況，預期2022年Wi-Fi 6、6E將超越Wi-Fi 5成為主流技術，全球市占率有望達58%。

TrendForce表示，在Wi-Fi常見的住宅應用中，Wi-Fi 6E支援6GHz、擴增至少1200MHz頻寬，相較Wi-Fi 6便有更高效率、吞吐量及安全性，能優化遠端辦公、VR/AR等使用者體驗。另一方面，若以物聯網垂直領域產值最高的智慧製造來說，現行智慧工廠仍多以乙太網路及4G5G行動網路為主要通訊技術選擇，但早在2019年便有英國航太設備大廠Mettis Aerospace與無線寬頻聯盟（Wireless Broadband Alliance；WBA）進行Wi-Fi 6於工廠實用的階段性測試，且認為其可在工廠內被大幅應用。

TrendForce認為，後疫情時代來臨，工業4.0技術工具導入將更加普遍、企業數位化程度升高，5G與Wi-Fi在製造領域上可望發揮互補綜效。主因是由於5G具備廣連結、大頻寬以及低延遲等特性，另外像是多接取邊緣運算（MEC）、獨立組網（SA）多切片等能提升算力與彈性，皆為智慧製造工具帶來顯著升級。Wi-Fi通訊距離雖短，然而在智慧製造的場域能抗干擾、強化物理穿透性，也能降低5G分散式天線與小型基地台之成本，同時衍伸通訊範圍與提高設備電力續航時間。

展望下世代的Wi-Fi 7，目前已有聯發科（2454）、高通、博通等業者正在布局。TrendForce認為，即便現行已受矚目，預估Wi-Fi 7的應用時程將落在2023年底~2024年初，整體發展尚有投資設備、頻譜使用、部署成本、以及終端設備普及率等挑戰待克服，方能彰顯其技術效益。

Wi-Fi 4G 5G

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