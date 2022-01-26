北捷廣告走向數位化 攜群創打造「智慧北捷」

台北捷運積極發展數位轉型，繼開放式沉浸展演空間「Metro Lab群創魔幻展演 西門一號」後，再次與面板大廠群創光電（3481）合作，打造全台第一部「Smart Display Metro數位列車」，1月27日於板南線啟航，民眾可利用「台北捷運GO APP」的「動態資訊」頁面，查詢列車即時位置。

數位列車運用48吋創新液晶到站顯示器、4K曲面數位廣告螢幕、ACeP全彩電子紙等創新科技，取代原有LED顯示器及平面海報，讓更多創意廣告進入每日百萬人流的捷運車站，更進一步延伸至捷運百萬旅客的行動裝置，正式開啟北捷數位廣告新紀元。

台北捷運公司總經理黃清信26日出席發表會時表示，參考日本JR線等軌道交通數位化趨勢，北捷攜手群創光電，共同打造「智慧北捷」，將341型電聯車改裝為「Smart Display Metro數位列車」，落實台北市政府智慧城市理念。數位列車打破傳統平面廣告的限制，結合5G及數位整合應用，創造雲端互動、動態創意行銷等更多智慧廣告加值服務，進一步串聯個人行動裝置；透過北捷數位科技場域，可為品牌客戶提供客製化廣告服務，開創行銷新商機。

黃清信也指出，北捷多年來不斷精進提升列車內乘車資訊服務，全新的數位列車以48吋液晶到站顯示器取代LED面板，提供動態運行路線圖、預估到站時間、路網轉乘資訊、到站出口資訊等多元乘車資訊，方便旅客一目了然，即時掌握資訊。

「Smart Display Metro數位列車」最大亮點是「4K曲面數位廣告螢幕」，高亮度及廣視角數位曲面顯示面板，營造具有環繞效果的沉浸式體驗，打造超乎想像的視覺饗宴。

配合台北市政府政策及響應無紙化環境，數位列車內的紙本平面海報以ACeP (Advanced Color ePaper) 高品質、全反射式的28吋、25.3吋彩色電子紙取代，更為車廂手拉環「量身訂做」4.01吋電子紙，擁有八種原色的全色域顯示效果，將電聯車搖身一變，成為數位科技廣告展示場域。

台北捷運在系統營運可靠度名列世界前茅，去年更是創下通車以來歷史新高，達到1,303.5萬車廂公里(MKBF)，大幅超越原本最佳2020年的1,248.6萬車廂公里！MKBF即每發生一件5分鐘以上行車延誤事件的平均行駛車廂公里數，如果以繞行地球的距離來比喻，相當於列車繞行地球59趟才有可能發生一件5分鐘以上行車延誤事件。

北捷在系統營運安全、可靠的基礎上，用心打造創新運用的數位科技，突破既有事業版圖尋求發展商機，目前已跨足飲食、購物等多元面向，透過積極導入科技商業模式，力求商業極大化，開創北捷生活事業。「Smart Display Metro數位列車」即是以創新提案機制，導入創新商業策略，驗證捷運旅客或民眾對於所提供服務的接受程度，做為後續可行商業模式發展。